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Рубрика: Общество

Препарат от алкоголизма может оказаться полезным против COVID-19

Текст: Алексей Рыбин

Препарат от алкоголизма может оказаться полезным против COVID-19. К такому выводу пришли зарубежные исследователи. Статья о результатах их работы опубликована в международном научном журнале PLOS One.

Фото: AP Photo
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Ученые пишут, что решили обратить внимание на препарат дисульфирам, который уже давно применяется в наркологии, поскольку является ингибитором вирусных протеаз, а также из-за его мощных противовоспалительных свойств.

Исследователи изучили базу данных клинических записей 2233 человек из национальной системы здравоохранения США по делам ветеранов. Ученые наблюдали за пациентами с 20 февраля 2020 года до даты положительного результата теста на коронавирус, даты их смерти или окончания исследования (1 февраля 2021 года) - в зависимости от того, что наступит раньше.

"Среди 188 пациентов с SARS-CoV-2, получавших дисульфирам, смертей, связанных с COVID-19, не было, в отличие от 5-6 статистически ожидаемых смертей в популяции, не получавшей лечения. Наши эпидемиологические результаты показывают, что дисульфирам может способствовать снижению заболеваемости и тяжести COVID-19. Эти результаты подтверждают тщательно спланированные клинические испытания для оценки потенциальных терапевтических эффектов дисульфирама при COVID-19", - пишут ученые.

В то же время исследователи отмечают и недостатки работы. Так, по их словам, ветераны могли получать и другую медицинскую помощь, а их диагнозы и исходы лечения - недостаточно полно описаны.

"И мы не знаем, действительно ли пациенты принимали прописанный дисульфирам и принимали ли они это лекарство во время заражения. Мы также не можем исключить возможность того, что были и другие факторы - поведенческие различия или другие мешающие переменные, которые способствовали их защите от COVID-19", - признаются ученые.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом!

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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