Новости

Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 21:16
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 20:49
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 20:48
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 20:05
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 19:34
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 19:29
В Москву идет мощный снегопад 18:42
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 18:28
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 20:48
Рубрика: В мире

Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря

Текст: Юрий Когалов

Президент Чехии Милош Земан назначит членов нового кабинета министров ближайшую пятницу, 17 декабря. Об этом, как пишет газета Blesk, заявил глава правительства Петр Фиала.
Президент Чехии назначил ­нового премьера, находясь в стеклянном боксе

"Земан подтвердил мне, что назначит новое правительство, сформированное нами по итогам октябрьских парламентских выборов, 17 декабря в том составе, который я представил ему ранее", - сообщил Фиала. По его словам, глава государства согласился и с кандидатурой Яна Липавского, представляющего Пиратскую партию, на кресло министра иностранных дел, хотя ранее выступал против него.

Как отметил Филала, Земан проявил себя как государственный деятель и не стал "обременять новое правительство сложным конституционным спором в ситуации, когда наше общество сталкивается с серьезными проблемами" (речь идет о пандемии коронавируса и финансовом кризисе в Чехии). "Я гарантирую, что все, кто является членом правительства, будут уважать программное заявление коалиции, и Липавский будет делать то же самое", - подчеркнул премьер-министр.

Ранее Земан не хотел назначать Липавского главой МИД, поскольку тот не имеет ясно выраженную позицию по тематике сотрудничества стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия), а также в отношении близкого союзника Чехии, Израиля, что противоречит программному заявлению партий новой правящей коалиции. Недовольство президента также вызвал тот факт, что Липавский не имеет высшего образования. Фиала же был готов пойти в Конституционный суд, чтобы добиться утверждения кабмина именно в том виде, который он представил. Премьер признал, что Земан так и не изменил своего мнения о Липавском, но решил не доводить дело до судебных разбирательств.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко официально возглавил VK
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире