Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря

Президент Чехии Милош Земан назначит членов нового кабинета министров ближайшую пятницу, 17 декабря. Об этом, как пишет газета Blesk, заявил глава правительства Петр Фиала.

"Земан подтвердил мне, что назначит новое правительство, сформированное нами по итогам октябрьских парламентских выборов, 17 декабря в том составе, который я представил ему ранее", - сообщил Фиала. По его словам, глава государства согласился и с кандидатурой Яна Липавского, представляющего Пиратскую партию, на кресло министра иностранных дел, хотя ранее выступал против него.

Как отметил Филала, Земан проявил себя как государственный деятель и не стал "обременять новое правительство сложным конституционным спором в ситуации, когда наше общество сталкивается с серьезными проблемами" (речь идет о пандемии коронавируса и финансовом кризисе в Чехии). "Я гарантирую, что все, кто является членом правительства, будут уважать программное заявление коалиции, и Липавский будет делать то же самое", - подчеркнул премьер-министр.

Ранее Земан не хотел назначать Липавского главой МИД, поскольку тот не имеет ясно выраженную позицию по тематике сотрудничества стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия), а также в отношении близкого союзника Чехии, Израиля, что противоречит программному заявлению партий новой правящей коалиции. Недовольство президента также вызвал тот факт, что Липавский не имеет высшего образования. Фиала же был готов пойти в Конституционный суд, чтобы добиться утверждения кабмина именно в том виде, который он представил. Премьер признал, что Земан так и не изменил своего мнения о Липавском, но решил не доводить дело до судебных разбирательств.