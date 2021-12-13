Президент Евразуниверситета призвал вузы ввести рейтингование преподавателей

В 2020 году в Москве был создан Евразийский международный университет - автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. В Попечительский совет университета вошли известные деятели науки, культуры, образования, депутаты Госдумы, сенаторы, послы, руководители СМИ. Евразуниверситет готовит специалистов по программам постдипломного образования: в университете есть дипломатический факультет, факультет международной журналистики и массовых коммуникаций, факультеты мировой экономики и юридический. Здесь обучаются студенты из России, Казахстана, Беларуси, Украины, Армении, Кыргызстана, Абхазии. На вопросы "РГ" ответил президент Евразийского международного университета Константин Клименко.

Константин Петрович, а что такое, на ваш взгляд, постдипломное образование? Зачем оно вообще нужно?

Константин Клименко: Постдипломное образование или, на бюрократическом языке, ДПО (дополнительное профессиональное образование. - Прим. ред.) требуется главным образом в двух случаях. Например, человек получил высшее образование 10-15 лет назад, но за это время изменились профессиональные стандарты, компетенции, технологии и ему необходимо получить дополнительные знания в своей профессии, повышать квалификацию. Врачей, педагогов, нотариусов это касается, например, достаточно часто.

И второй вариант. Вы поняли, что выбрали не ту профессию или она стала не востребована у работодателей. Например, вы учились на технолога рыбного производства, а последний консервный завод в вашем городе закрылся 5 лет назад. Необходимо быстро получить новую специальность. Базовые знания у вас есть и вам нет необходимости опять изучать, например, философию, социологию, нужны только профессиональные знания по новой специальности, которую вы выбрали. И вы учитесь, например, по краткосрочной годичной академической программе и получаете новую квалификацию.

Это что-то похожее на магистратуру?

Константин Клименко: Магистратура сейчас считается финальной точкой высшего образования, хотя на самом деле она изначально предназначалась для студентов, которые хотят посвятить себя научной деятельности. Итог учебы в магистратуре - научная дипломная работа, то есть в образовательном процессе это все же повышение общих теоретических знаний.

А что касается ДПО?

Константин Клименко: Тут изучают все-таки реальные практические стороны профессии. Да, в юридической магистратуре можно глубоко изучить конституционное право и стать экспертом в этой области. А мы на юрфаке готовим корпоративных юристов, которые с нашим дипломом сразу приходят на предприятие и берутся за правовое сопровождение бизнеса, идут в арбитражный суд представлять интересы организации перед истцом и так далее. У нас и слушатели, как правило, уже зрелые люди 30 - 40 лет, с опытом работы в разных сферах. Ну и мы, конечно, не массовый конвейер по выпуску студентов. Евразуниверситет готовит элитные кадры и ориентируется на индивидуальный подход к каждому учащемуся. Обучение идет в мини-группах: в дипломатических группах обучается, например, по 10 - 12 человек.

Вы взялись переучивать специалистов. Ваши впечатления от уровня их подготовки.

Константин Клименко: Удручающие. Мы сегодня видим явное снижение уровня образовательной подготовки в вузах. Такое ощущение, что выпускники, начиная с 2000 года, не учились в университетах и институтах, а просто там числились. Сейчас модно знать иностранный язык, но реально очень трудно найти специалиста, прилично знающего русский! Люди с высшим образованием делают по десять ошибок в пяти предложениях несложного текста. Интеллектуальный уровень контента в соцсетях, блогах, на корпоративных сайтах - ниже некуда. Даже на сайтах госорганизаций публикуются косноязычные, безграмотные пресс-релизы. В свое время мои преподаватели на факультете журналистики требовали, чтобы в заголовке текста было не более трех слов. Сейчас можно увидеть корпоративные пресс-релизы с заголовками из двенадцати слов!

Университет готовит элитные кадры. Обучение идет в мини-группах - в дипломатических группах обучается, например, по 10 - 12 человек

Выпускник финансового факультета престижного университета не так давно не смог мне четко пояснить разницу между акцией и облигацией. Врач на приеме не стесняется искать с помощью телефона в поисковике название лекарства, его характеристики...

И в чем, вам кажется, тут дело?

Константин Клименко: Главный негативный фактор - деньги. Вузы заинтересованы в привлечении студентов на платной основе и при этом нередко готовы идти на компромиссы по качеству образования, лишь бы не терять доход. А в результате получается профанация. Недавно в подмосковном городе мой знакомый не мог найти грамотного адвоката, хотя в этом населенном пункте с населением в 30 тысяч человек действует филиал московского университета, который за 15 лет выпустил более 1000 юристов. То есть на 30 жителей там приходится один юрист! Но моему знакомому пришлось приглашать адвоката из Москвы. А ведь так же, по-дилетански, могут готовить врачей, авиадиспетчеров…

И какой же, на ваш взгляд, выход из ситуации? Как решать проблему выпуска неквалифицированных специалистов?

Константин Клименко: У системы ЕГЭ есть важнейший позитивный момент: оценки тут ставят учителя не той школы, где обучался одиннадцатиклассник. Да, ЕГЭ надо совершенствовать, обязательно сохраняя при этом систему объективного контроля знаний. А в вузах, на мой взгляд, надо немедленно вводить систему внешнего контроля полученных знаний.

Выпускные экзамены должны принимать не преподаватели вуза, а сторонние эксперты. Это не решит всех проблем, но оздоровит ситуацию. Защиты дипломных работ должны проходить публично, под камеру, с трансляцией в интернете. Организовать это несложно. Иначе, боюсь, ковидный период с практикой дистанционного образования породит еще десятки тысяч дилетантов с университетскими "корочками".

А что вы думаете о системе внутреннего рейтингования?

Константин Клименко: Она очень полезна! По окончании курса лекций студенты должны ставить оценку преподавателю за качество преподнесенных знаний. Эта система быстро выявит халтурщиков. И не стоит бояться, что студенты будут необъективны, я помню, что в студенческие годы нашим лучшим преподавателям мы аплодировали после лекции стоя. А тех, кто сухо и занудно бубнил свой курс, мы игнорировали.

Поэтому в Евразуниверситете слушатели ставят оценки преподавателем. И преподаватели без ученой степени нередко получают лучшие баллы, чем доктора наук и профессора! То есть значение имеет не формальный статус преподавателя, а его отношение к делу. Я призываю университеты страны ввести практику внутреннего рейтингования преподавателей. Это, безусловно, повысит качество образования.