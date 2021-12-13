Пушкинский музей объявил планы на 2022 год

ГМИИ им.А.С.Пушкина анонсировал выставки будущего года. В планах - новые бестселлеры. Главный - выставка "Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых". Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми - представителями богатейшей семьи предпринимателей и меценатов.

Коллекция скончавшегося в 1903 году Михаила Морозова, неоднородная и эклектичная. Благодаря Морозову Россия узнала имена Гогена, ван Гога и Мунка.

Иван Морозов тщательно и последовательно отбирал для своего собрания произведения великих импрессионистов (Моне, Сислея, Ренуара и других) и постимпрессионистов (ван Гога, Сезанна и Гогена). Он заказывал монументально-декоративные ансамбли ведущим мастерам своего времени - Дени, Боннару и Матиссу. Ему принадлежали произведения Серова, Левитана и Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова, которые он приобретал одновременно с французским искусством. Проект будет доступен с 27 июня 2022 года. Сейчас эта выставка гастролирует в Париже в фонде Louis Vuitton, ее уже посетили более 450 тыс. человек.

С современным искусством познакомит проект "ПУШ. История движущегося изображения" (открытие запланировано на 14 июня). Проект станет рифмой к выставке коллекции Ивана Морозова. Проект будет состоять из нескольких частей: выставка в Галерее искусства стран Европы и Америки XX-XXI веков пригласит посетителей в путешествие по идеальной коллекции искусства новых медиа (Иван Морозов всегда стремился к тому, чтобы его коллекция была "идеальной"); видеопоказов, которые раскроют тему современного коллекционирования искусства новых медиа и познакомят зрителей с коллекциями со всего мира. Также посетителей ждут специальные события в Музейном квартале и за его пределами, медиатека и образовательные проекты.

Из ближайших проектов - 28 февраля откроется первая за последние 20 лет выставка, посвященная Египту - "Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия". На ней расскажут не только историю погребальных практик, но о последних результатах научных исследований мумий, проведенных в Курчатовском институте с помощью цифровых технологий XXI века.

Джузеппе Арчимбольдо. Вертумн (Портрет Рудольфа II). 1590. Дерево, масло. Швеция, замок Скоклостер Фото: Предоставлено пресс-службой ГМИИ

21 ноября впервые в России откроется выставка "Век Арчимбольдо". Джузеппе Арчимбольдо - один из самых загадочных и интригующих мастеров рубежа XVI-XVII веков. Он создал запоминающиеся образы, часто называемые ребусами, - олицетворения стихий и аллегории времен года, составленные из элементов реальности. В России выставка Арчимбольдо имеет огромное значение, произведений художника в собраниях нашей страны отсутствуют, а в мире их сохранились считанные единицы.

10 декабря ГМИИ представит выставку к 200-летию со дня рождения знаменитого археолога и исследователя Генриха Шлимана. Романтик Шлиман за свою жизнь побывал почти на всех континентах, несколько раз менял гражданство и место жительства и был гражданином мира во всех отношениях, как географически, так и по образу мысли. Его открытия, прежде всего, раскопки Трои, сделали имя ученого легендарным, а его наследие - объектом неугасающего интереса и по сей день. Будут представлены археологические артефакты, личные вещи, из которых воссоздадут "Миры Шлимана" - такое название получил проект.

120 листов графики покажут в рамках выставки "От Пикассо до Кентриджа. Избранные рисунки мастеров ХХ века из собрания Музея Израиля в Иерусалиме", которая также запланирована на ноябрь 2022 года. Будут показаны работы всех направлений - кубизм, экспрессионизм, Парижская школа, дадаизм, сюрреализм, Баухаус, абстракционизм, минимализм.