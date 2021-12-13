Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон"

Завтра, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства.

Основная тема - реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе Кремля. С докладом выступит вице-премьер Виктория Абрамченко.

Также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов, среди них, как говорил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, - доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о правительственном плане, который по поручению Владимира Путина был разработан в отношении штамма коронавируса "омикрон".