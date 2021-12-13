Путин отметил усиленную роль Конституционного суда

Президент провел встречу с председателем Конституционного суда, где заявил о важности Основного закона и его роли в жизни страны. А также отметил повышение правовой грамотности граждан.

"Конституция - это фундамент всей правовой системы государства, и роль Конституционного Суда здесь как высшего органа контроля за конституционными положениями имеет непреходящее значение. Более того, в обновленной Конституции роль Конституционного Суда еще и была укреплена, усилена", - заявил Владимир Путин.

"Мы живем под знаком обновленной Конституции, и это уже второй год, по сути дела, - накладывает большие обязательства. Мы стараемся использовать, конечно, уже положения новой Конституции, в том числе, скажем, в сфере социальной", - рассказал Валерий Зорькин. По его словам, число жалоб не увеличилось и решений осталось примерно столько же. "Законодательная система России - по практике Конституционного суда - стала устойчивой, сбалансированной и более профессиональной", - оценил он.