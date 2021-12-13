Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Владимир Путин рассказал о деструктивной линии Киева по срыву Минских договоренностей и призвал незамедлительно выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток. Напомним, что ранее о них говорили лидеры России и США на онлайн-саммите.

Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин подробно изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений и указал, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Еще российский президент отметил политику дискриминации русскоязычного населения на Украине. При этом подчеркнул, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности нашей страны.

Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва представит проекты документов.

Также лидеры оценили итоги конференции по климату в Глазго. Джонсон отметил вклад Москвы в работу как этого мероприятия, так и заседания по управлению лесным хозяйством, которое состоялось в рамках ООН.

Собеседники условились, что затронутые в телефонном разговоре вопросы будут обсуждаться по различным каналам.