Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО

Новости

Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 19:34
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 19:29
В Москву идет мощный снегопад 18:42
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 18:28
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 19:28
Рубрика: Власть

Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО

Текст: Кира Латухина
Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Владимир Путин рассказал о деструктивной линии Киева по срыву Минских договоренностей и призвал незамедлительно выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток. Напомним, что ранее о них говорили лидеры России и США на онлайн-саммите.

Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин подробно изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений и указал, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Еще российский президент отметил политику дискриминации русскоязычного населения на Украине. При этом подчеркнул, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности нашей страны.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Рябков: Россия не верит на слово США и НАТО и требует гарантий безопасности

Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва представит проекты документов.

Также лидеры оценили итоги конференции по климату в Глазго. Джонсон отметил вклад Москвы в работу как этого мероприятия, так и заседания по управлению лесным хозяйством, которое состоялось в рамках ООН.

Собеседники условились, что затронутые в телефонном разговоре вопросы будут обсуждаться по различным каналам.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду
Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко официально возглавил VK
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России