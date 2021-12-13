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13.12.2021 22:14
Рубрика: В мире

Радзиховский: Ностальгия по Ангеле Меркель началась еще до ее ухода

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Ангелу Меркель проводили и торжественно, и тепло. В бундестаге стоя аплодировали 6 минут. В Берлине прошло факельное шествие. У нас, конечно, эти слова - "факельное шествие в Берлине" - вызывают вполне однозначную ассоциацию - но ведь не с Гитлера это началось в Германии, не на нем и закончилось. В данном случае не было никакого агрессивного или угрожающего подтекста - только пафосный ритуал.

Конечно, 16 лет руководить открытым государством, где есть острая политическая конкуренция, выборы бундестага раз в 4 года - почти чудо. Меркель - самый долгий канцлер ФРГ (чуть-чуть меньше правил Г. Коль), а из всех канцлеров Германии дольше нее занимал пост только сам Бисмарк.

Фото: Из личного архива автора
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Естественно, за 16 лет немцы устали. Однако и сегодня Меркель - самый популярный политик страны, а ностальгия по ней началась еще до ее ухода.

Так что она ушла непобежденной - вполне добровольно, хотя вполне имела шанс еще побороться за власть и остаться во власти. Тем не менее она уже в 2019-м объявила о своем уходе, добровольно устранилась от выбора преемника во главе ХДС, продолжала руководить страной во время непростых переговоров о создании нового кабинета (выборы в бундестаг прошли 26 сентября, правительство окончательно сформировано 8 декабря) - и спокойно ушла.

Меркель стала канцлером в удачное время - 2005 год. Непопулярные, но нужные стране реформы провел ее предшественник, куда менее любимый в Германии, - канцлер Шредер.

После реформ, да еще во время всемирного экономического подъема немецкая экономика хорошо росла в 2005-2008 годах. Это закрепило популярность Меркель. Она успешно выстояла во время кризиса 2008-го, вела разумную бюджетную политику, постоянно добиваясь профицита. С 2005-го по 2020-й ВВП ФРГ вырос на 36%, в то время как общий ВВП ЕС - лишь на 28%. Большой успех, особенно если учесть "высокий старт": очевидно, что большой экономике с одним из самых высоких ВВП на душу населения в Европе расти труднее, чем более бедным странам. ВВП на душу населения (2020) в Германии, по данным Всемирного банка, - 55 900 долл., в то время как во Франции - 49 300, в Англии - 48 500 (в РФ - 29 200 долл.).

И сегодня Меркель - самый популярный политик страны, а ностальгия по ней началась еще до ее ухода

Да, Меркель возглавила самую крупную экономику Европы, но сумела удержать и укрепить это положение. Большие успехи были у нее и в социальной политике - резкое снижение безработицы. Конечно, "линейного прогресса" в Германии нет и быть не может - в последние годы рост ВВП почти прекратился, новому канцлеру не придется "снимать ренту Меркель", ему надо прилагать громадные усилия, чтобы изменить тренд, дать экономике новый импульс. Наибольшую критику вызвало, как известно, решение Меркель в 2015 году принять свыше 1 млн "беженцев из Сирии" - притом что Германия не имела большого отношения к военным действиям в этой стране. О причинах такого шага Меркель до сих пор спорят, и, безусловно, это подорвало рейтинг фрау канцлерин, но какое-то глубинное доверие к ней все равно осталось.

Да. В наше время, когда политика неотделима от шоу, Меркель оставалась в глазах сотен миллионов людей в Европе, и не только в ней, символом "бюргерской добропорядочности", здравомыслия, прагматизма, предсказуемости, адекватности, чем-то противоположным шоуменскому стилю большинства политических лидеров мира.

Фото: Getty Images
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Начнем с того, что на нее практически нет личного компромата. Нет обвинений в коррупции (ср. Ширак, Саркози), непотизме (сын Байдена), секс-скандалах (Клинтон, Берлускони), развязном, эпатирующем поведении (Трамп) и т.д. Конечно, не все политики мира - герои скандально-криминальной хроники. Здесь важны и национальные традиции: скажем, немецкие политики в общем реже дают поводы для компромата по сравнению с итальянскими, французскими, американскими. Тем не менее, даже на общем немецком фоне, Меркель смотрелась лучше, приличнее других. Она и во всем мире стала одной из "надежно-эталонных фигур". Это проявляется по-разному: и в наградах (медаль Свободы США, Большой крест Почетного легиона Франции, почетный доктор Гарварда и Еврейского университета в Иерусалиме и т.д. и т.п.), и просто в знаках личного уважения (стоит вспомнить, какие теплые слова в ее адрес написал и сказал Путин - притом что Меркель бывала его жестким оппонентом, отнюдь не проводила "пророссийскую политику". Да, оппонент - но открытый, честный, "без подлянок").

Очень важен и личный стиль. У Меркель он был опять же - ясный, открытый, разумный.

Меркель ушла. Неформальным лидером ЕС по факту оказывается Макрон. Справится он с этой ролью?

Жалованье канцлера - 25 000 евро в месяц, с другими выплатами - 28 500 евро. Немало, но и не баснословно много - 333 000 евро в год, притом что средняя зарплата в ФРГ - 57 000 евро в год (в том числе у врачей - 100 000 евро, у юристов - 78 000 евро и т.д.). Кроме того, это не "символические", а вполне реальные цифры, как вполне реально и состояние Меркель - около 3 500 000 евро. Опять - немало, но и не баснословно много. Для немецкого общества - высший слой среднего класса. Вся Германия знает ее адрес - хорошая 3-комнатная квартира в Берлине, на набережной. И даже когда она ходила в магазин с своим вторым мужем, профессором химии Берлинского университета, это были распиаренные, но не "условно-театральные" походы. Они просто, да, богатые, известные, но вполне реальные, земные представители "здорового вышесреднего класса".

Меркель ушла. Неформальным лидером ЕС по факту оказывается Макрон. Справится он с этой ролью? А новый канцлер, 63-летний Олаф Шольц (СДПГ), кстати, выходец из рабочей семьи, - сможет ли завоевать авторитет, сравнимый с Меркель?

В мире Европа Германия Колонка Леонида Радзиховского

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