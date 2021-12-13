70-летний юбилей отметила областная стоматологическая поликлиника

Поздравил медиков со знаменательной датой глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

"Стоматологическая поликлиника появилась в нашем городе спустя всего лишь десять лет после освобождения Калуги, - подчеркнул Юрий Моисеев. - За 70 лет пройден долгий и славный путь. Сегодня здесь работают специалисты высочайшего уровня, клиника оснащена самым современным оборудованием, грамотно выстроена работа по оказанию медицинской помощи. Уверен, областная стоматологическая поликлиника продолжит свое развитие и будет успешно работать на благо калужан".

Глава городского самоуправления пожелал сотрудникам клиники крепкого здоровья, успехов, благополучия и долгих лет плодотворной работы.

Врачи были награждены почетными грамотами, медалями "75 лет Калужской области" и "За медицинскую доблесть".

Первое упоминание о дантистах в Калуге относится к 1895 году. В 1917 году в Калуге насчитывалось 14 зубных врачей и 6 дантистов. Первый государственные зубоврачебные амбулатории появились в Калуге в сентябре 1919 года при городской поликлинике, а в конце 1924 года они дополнились зуботехническими лабораториями.

Самостоятельная зубоврачебная амбулатория в Калужской области была развернута к 1 января 1946 года.

В 1960 году на должность главного врача областной стоматологической поликлиники была назначена Елизавета Наумовна Ханкина, возглавлявшая клинику до последнего дня своей жизни - 5 февраля 2005 года. Отличник здравоохранения, Заслуженный врач Российской Федерации, она внесла огромный вклад в развитие стоматологической службы в Калуге и области.

В настоящее время Областная стоматологическая поликлиника - современный многопрофильный медицинский центр, оснащенный современным оборудованием. В структуру клиники входят: терапевтическое, хирургическое и ортопедическое отделения, физиокабинет и рентгенодиагностические кабинеты, пункт оказания неотложной стоматологической помощи.