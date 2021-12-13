Прошедший в Москве форум "Открытых инноваций" (в этом году называется Nobel Vision) оказался заполнен подсчетами потерь от перехода энергетики и промышленности на "зеленые" технологии. На сессии "Земля будущего. Вместе к углеродной нейтральности" аналитики ВТБ Капитал оценили переход к углеродной нейтральности почти в 500 триллионов рублей, причем, по их мнению, наиболее затратным энергопереход окажется для базовых отраслей экономики - транспорта, производства цемента и стали.

Эксперты предполагают, что в результате цены товаров для потребителей в среднем могут вырасти на 8%, причем электроэнергия, без которой в условиях отказа от нефти и других традиционных энергоносителей жить будет невозможно, может подорожать на 28%.

"Стоимость энергоперехода для экономики России неподъемна", - сделал вывод выступавший на сессии председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг. Одним из возможных последствий энергоперехода он назвал социальный кризис. Но отказаться от перехода невозможно: сохранение текущего уклада "может обернуться настоящей климатической катастрофой".

Его поддержал и спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, который заявил, что энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики и предложил перейти "от поддержки по категориям к поддержке по доходу".

Забота лидеров высокотехнологичного сектора российской экономики о простых людях довольно трогательна и полностью вписывается в международную повестку. Рецепт спасения населения давно известен и многократно изложен в самых популярных изданиях. Это отказ от дальних поездок и энергозатратных видеоигр, от потребления мяса, использование ванны - только раз в неделю. Впрочем, сильных мира сего эти ограничения вряд ли коснутся - у них хватит средств оплатить дорогую энергию и воду в новой экономической реальности.

Правда, состоятельные тоже могут испытать некоторые трудности, о которых уже пишут зарубежные издания. Например, CNN рассуждает о том, что любителям гольфа, возможно, придется играть на сухих полях - слишком сильно вредят мокрые поля климату. "Уход за газоном на полях для гольфа означает использование углеродоемких удобрений, - сокрушается обозреватель Том Пилчер, - обильную стрижку и во многих случаях вырубку лесов или деревьев, поглощающих углекислый газ".

Ряд государств предпочтет определять вектор "зеленых" преобразований, ориентируясь на интересы своих граждан и потребности экономики

Что на это скажешь? Страдать, так всем. И если с потерями и страданиями все более-менее понятно, то с причинами всеобщей паники пока не у всех получается разобраться. Одно из последних масштабных исследований изменений климата, выполненное коллективом корейских и американских ученых, в очередной раз доказывает влияние человека на состав атмосферы, из-за которого планету ждет потепление. Потепление увеличит время вегетационного периода, то есть время роста растений, которые в последнее время и так растут быстрее, что усилит поглощение углекислого газа. Стоило ли ради таких выводов использовать мощнейшие суперкомпьютеры и строить сложнейшие математические модели?

Однако причесать всех под одну гребенку не получается. Так, китайцы изучили влияние аэрозолей на процесс потепления атмосферы и признали модель ооновских экспертов МГЭИК, на которой строится теория глобального потепления, сомнительной. А в российской Арктике, где на две недели раньше обычного замерз Севморпуть, и без глубоких исследований ясна природа международной компании пророчащих беду климатических алармистов. По словам инженера-судоводителя Михаила Войтенко, "мгновенно, прямо на глазах, удивительно быстро вырос ледовый покров в Арктике, который, по мнению мировых СМИ, якобы тает стремительно, а скоро вообще растает". Как относиться к подобным фейкам? Мореплаватель напомнил, что "ученые - не те, которые рассказывают нам страсти про изменение климата. А серьезные ученые - российские из Арктического и антарктического научно-исследовательского института и канадские - те, которые предупреждали, что вообще-то грядет похолодание, а не потепление. И вот оно началось, еще зимой 2020-2021 года".

Но ученых, которые говорят что-то отличное от позиции одобренных ООН экспертов МГЭИК и научной группы Climate Action Tracker, сегодня не просто не замечают, им буквально закрывают рот. Как гордо заявляет ВВС, "практически все ученые, которые регулярно публикуются в рецензируемых журналах, теперь согласны с антропогенными причинами изменения климата".

Но у ряда политиков и здравомыслящей общественности сомнения остаются. И связаны они, в первую очередь, с прогнозами катастрофических последствий глобального потепления. Тем более что ни один из таких прогнозов пока не сбылся. Более того, по подсчетам экспертов Всемирного банка, экономические потери из-за природных катастроф последние 30 лет снижаются, как непрерывно снижается и число жертв природных катаклизмов. И в то же время можно наблюдать, как кое- кто на потеплении пытается заработать. Так, опасения лидеров островных государств Тувалу и Кирибати уйти под воду из-за таяния арктических шапок здравомыслящими людьми оцениваются как хороший пиар, который, кстати, приносит неплохой доход: Тувалу, например, получило от Всемирного банка целых 17,5 млн долларов на адаптацию к изменениям климата.

Отсутствие подтвержденных потерь от глобального потепления приводит все больше политиков к мысли, что всеобщий энергопереход понадобился странам Запада для закрепления стратегических преимуществ, полученных после развала советского блока.

Не случайно Китай начал вести свою климатическую линию, куда могут примкнуть и тесно связанные с ним страны Африки. Также стоит напомнить, что настороженно отнеслась к западным климатическим инициативам Индия, которая в очередной раз продемонстрировала желание поддерживать тесное сотрудничество с Россией. Открыто выступает против ускоренного энергоперехода Саудовская Аравия, предсказавшая череду энергетических кризисов из-за искусственного ограничения инвестиций в проекты традиционной энергетики.

Похоже, что достигнутое в Париже единство мирового сообщества, договорившегося сплотиться перед лицом климатической катастрофы, может подвергнуться коррективам. Ряд государств, скорее всего, предпочтет самостоятельно определять вектор "зеленых" преобразований в своей экономике, ориентируясь прежде всего на интересы своих граждан и потребности экономического развития.