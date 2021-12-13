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13.12.2021 20:46
Рубрика: Происшествия

Бывший ученик православной школы в Серпухове подорвался на территории монастыря

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
В понедельник утром на территории православной гимназии, действующей при Введенском женском монастыре в подмосковном Серпухове, произошел взрыв. По данным МВД, его устроил 18-летний Владислав Струженков, окончивший эту гимназию в прошлом году.

"В 8:24 в помещение православной гимназии вошел 18-летний выпускник указанного учебного заведения, после чего он произвел самоподрыв", - говорится в сообщении МВД.

Фото: Прокуратура Московской области
В СК считают, что в Серпухове молодой человек пытался свести счеты с жизнью

Позднее выяснилось, что войти в гимназию молодой человек не успел. Взрыв произошел на пороге учебного заведения. "Взрывное устройство сработало на крыльце здания, внутрь он не смог попасть, поскольку металлическая дверь была закрыта", - сообщил пресс-секретарь Подольской епархии Русской православной церкви Константин Семенов.

И это явно спасло много жизней. Серьезно пострадал только сам подрывник. Ему оторвало ногу, большая кровопотеря. Врачи вчера весь день боролись за его жизнь. На момент подписания номера "РГ" он в тяжелом состоянии оставался в реанимации.

Кроме него пострадали 10 учеников. У большинства из них закрытые черепно-мозговые травмы. У одного подростка - ожог колена, у 12-летней девочки - сотрясение мозга, у 14-летнего мальчика - ушиб бедра. Сильнее всего пострадал 15-летний парень по имени Иван. У него рваные раны бедер, ожог правой голени 2-й степени. Видимо, он ближе всех оказался к эпицентру взрыва. Тяжело раненых, по заявлениям медиков, к счастью, не оказалось.

По данным полиции, самодельное взрывное устройство могло быть изготовлено из ракет для фейерверка. Указывающие на это доказательства были обнаружены при обыске в квартире Струженкова.

По одной из версий, молодой человек отчаялся из-за поставленного диагноза - онкологическое заболевание. 4 октября этого года он проходил медкомиссию в военкомате. Там его отправили на обследование щитовидной железы, которое выявило рак. В итоге его признали негодным к службе в армии. Из-за проблем с щитовидкой у него начались проблемы с лишним весом и как следствие в общении со сверстниками. Парень впал в депрессию, стал читать в интернете псевдонаучные тексты о смысле жизни.

Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности

По другой версии, причиной взрыва мог стать конфликт бывшего ученика с другими воспитанниками и учителями гимназии. Не исключается, что он пришел мстить за издевательства, которые терпел во время учебы. Эта версия также проверяется.

Вчера выяснилось, что отец подозреваемого увлекается оружием. И именно он, по словам матери парня, рекомендовал тому перестать употреблять выписанные лекарства. На учете в психоневрологическом диспансере Струженков не состоял, но наблюдался у психолога.

"Устанавливаются хронология и мотивы преступления, а также причины и условия, предшествовавшие его совершению. Будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Оно передано из подмосковного главка в федеральное ГСУ СК России.

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