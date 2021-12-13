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13.12.2021 14:56
Рубрика: Общество

ИТ-технологии в московских школах помогают изучать различные предметы

Текст: Ирина Огилько
В школах завершился первый в столице марафон "Учебный день в ИТ-полигоне". Это был своеобразный курс повышения квалификации для учителей, а на самом деле - обмен опытом в преподавании ИТ-предметов. На этот учительский "междусобойчик" можно было и не обращать внимания, но это важная ступень в объединении ИТ-инструментов с разными учебными предметами. Об этом с "РГ" поделились участники и организаторы марафона.

Финальный этап марафона проходил на ИТ-полигоне в школе № 1532 в районе Теплого Стана. Схожих с ним территорий в городе пока 72. ИТ-полигон поделили на несколько зон, причем в зависимости от задач, которые на уроке ставит учитель, их можно менять. Без изменения остаются только стеклянные помещения, где размещены 3D - принтеры и ЧПУ-станок. При нас, принтеры печатали новые формы для будущих детских игрушек-лабиринтов и сложные детали для роботов. Еще в четырех зонах полигона за круглыми столами сидели учителя, преподающие в своих школах информатику, естествознание, робототехнику и другие предметы. Формат повышения квалификации сводился к тому, что принимающая сторона, как учитель, давала задания, а гости в роли учеников должны были их выполнить. Каждому "столу" отводилось по полчаса, затем группы менялись. Задания были разные: делали погрузчиков, спасали часовой механизм, печатали нужные детали и многое другое. В результате победили все: каждый участник унес в свою школу новые представления о формате уроков и методах увлечения детей предметом.

Фото: РИА Новости
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Идея создания марафона принадлежит Городскому методическому центру Департамента образования и науки Москвы. Как мне рассказал его руководитель Андрей Зинин, была задача создать комьюнити учителей, которые бы делились профессиональным опытом.

"А главная задача марафона - показать профессиональному сообществу, что дорогостоящее высокотехнологичное оборудование в школах - не музейный экспонат, а инструмент познания окружающего мира для школьника, значит каждый элемент лабораторного комплекса должен постоянно "работать", - отметил Андрей Зинин.

Ведь, как оказалось, скоро подобные полигоны примут не только технарей, а станут местом проведения других уроков. "Проведение этого марафона показало то, что проводить в ИТ-полигоне можно разные уроки. Например, участники марафона разработали программу урока "День литературы в ИТ-полигоне" под разный возраст детей и разные задачи. Ведь не секрет, что ИТ-инструменты применимы для всех сфер жизни, - рассказала "РГ" заместитель руководителя Департамента науки и образования Москвы Наталия Киселева.

Фото: Gettyimages
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Схожие межпредметные смычки помогут разобраться и в различных темах. "Можно посвятить урок, например, известному эффекту мондегрин или "ослышкам", - объяснил "РГ" замруководителя Городского методического центра Антон Марко. - Как будет слышать звуки искусственный интеллект? Филологи с айтишниками должны найти ответ. Они создадут продукт способный распознавать звуки, протестируют его на простых словах, а потом опробуют эффект мондегрина".

Как говорит Антон Марко, метопредметность позволит ученикам увидеть, как математика и физика "живут" в обычном мире. Знание их основ помогает создавать программы и пользоваться ими для того, чтобы объекты начинали двигаться или объединялись в целые конструкции. "Появляется рост ребенка в той сфере, которая не была доступна, это увлечет предметом, расширит кругозор, да просто подтянет его знания", - уверен специалист.

Школы с ИТ-полигонами будут раз в две недели собирать учителей для того, чтобы снова и снова опробовать все возможные методы соприкосновения предметов.

Кстати, все раскрытые кейсы во время марафона сможет взять на вооружение любой учитель, материалы лежат в открытом доступе в "Московской электронной школе".

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