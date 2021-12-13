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13.12.2021 16:28
Рубрика: Общество

Костромичей испугала инсталляция в виде Снегурочки

Текст: Элина Труханова (Кострома)
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Жители Костромы назвали установленную в городе Снегурочку "внучкой Фредди Крюгера".

Фото: Валентина Пичурина
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Костромичам не приглянулся элемент новогоднего оформления города, установленный на пересечении улиц Магистральной и Ермакова.

"Праздник кошмаров и ужаса", "Хеллоуин перенесли на декабрь", "Страшно-то как", "Не видели в темное время суток, вздрогнешь от неожиданности", "Внучка Фредди Крюгера", "Костромская "Аленка"" - так оценили горожане творение дизайнеров в соцсетях.

Костромичи сообщают, что в прошлом году эта Снегурочка уже стояла в микрорайоне Малышково, но в этом году ею, видимо, решили украсить другое место.

Между тем в администрации Костромы РИА Новостям рассказали, что не считают Снегурочку "страшненькой": "Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами - установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо".

Костромичи соглашаются, что ночью на Снегурку действительно смотреть можно, но днем лучше этого не делать.

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