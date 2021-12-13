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13.12.2021 11:58
Рубрика: Культура

Московская филармония открывает новогодний фестиваль "Елка"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Уже шестой год подряд Московская филармония собирает публику на свой большой новогодний фестиваль "Елка". Фестиваль откроется 18 декабря и продлится до конца новогодних каникул. Более 70 концертов и спектаклей запланировано в афише "Елки". Представления будут идти на шести филармонических сценах с утра и до вечера.
Фото: предоставлены пресс-службой Московской филармонии Фото: предоставлены пресс-службой Московской филармонии
Фото: предоставлены пресс-службой Московской филармонии

Разумеется, публика в эти дни будет любоваться нарядными новогодними елками, которые устанавливают во всех филармонических залах к празднику. А затем самых юных зрителей ждут интерактивные спектакли, где каждый сможет представить себя художниками, нарисовать на стекле морозные узоры, поймать упавшую звезду и даже поуправлять метеостанцией. Детской публике постарше представится возможность послушать джаз, познакомиться с музыкальными инструментами и узнать, как из одной ноты рождается мелодия. Особым сюрпризом, адресованным публике всех возрастов, станет цирковое шоу "Новогодняя сказка для Ежика с оркестром", где звучание живого оркестра соединится с акробатикой и игрой света. А тем, кто хочет встретить праздник в кругу семьи, придется по душе "Гостиная Деда Мороза": в доме у главного новогоднего волшебника можно побывать только с самыми близкими.

В этом году "Елка" откроется 18 декабря музыкальным спектаклем "Леди Совершенство", в котором в роли любимой детьми Мэри Поппинс выступит Нонна Гришаева. Эта постановка Московского областного государственного театра юного зрителя - красочное музыкальное представление для всей семьи, где зрители вместе с артистами споют суперхиты из знаменитой киноверсии: "Тридцать три коровы", "Брадобрей", "Непогода", а также услышат музыку, написанную Дунаевским специально для сценической версии. За этим мюзиклом последуют сказки о Щелкунчике, о медвежонке Умке, о Двенадцати месяцах, "Пеппи Длинный чулок", "Приключения новогодних игрушек" и многие другие. Среди участников фестиваля "Елка" - Малый театр, Театр кукол имени Сергея Образцова, Детский музыкальный театр юного актера, Московский театр кукол, компания "Антикварный цирк", театр "Дом волшебников", джазовая группа Eilenkrig Crew.

Справка "РГ"

Фестиваль "Елка" продлится до 9 января; его концерты будут проходить в Зале Чайковского и на всех площадках "Филармонии-2" - в Большом, Малом, Игровом и Новом залах. Двери "Гостиной Деда Мороза" будут открыты для посетителей с 23 декабря по 9 января. Фестиваль проводится в рамках "Детских проектов в Московской филармонии" при поддержке Министерства культуры.

Подробно с его афишей можно ознакомиться на сайте meloman.ru.

Фото: предоставлены пресс-службой Московской филармонии
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