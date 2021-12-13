Москвич лишится квартиры за демонтаж стены

Бутырский районный суд удовлетворил требование Мосжилинспекции, приняв заочное решение о продаже с публичных торгов квартиры в доме 169, корпус 1 по Дмитровскому шоссе. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Мосжилинспекции.

Три года назад по обращению жителя дома Мосжилинспекция провела проверку и выявила незаконную перепланировку в квартире. Так, собственник трехкомнатной квартиры незаконно объединил кухню с жилым помещением, убрав два участка несущей стены. А в оставшемся куске стены сделали нишу для телевизора. Также собственник объединил санузел. Инспекция дважды привлекала собственника к административной ответственности и дважды выдавала предписание на приведение жилого помещения в соответствие с технической документацией. А потом обратилась в суд, чтобы принудительно собственник провел восстановительные работы.

Но хозяин квадратных снова проигнорировал, на этот раз и решение суда. Ограничительные меры, примененные в рамках исполнительного судопроизводства службой судебных приставов, не подействовали. Владельца квартиры еще раз оштрафовали, теперь за неисполнение решения суда. Поскольку административное воздействие не возымело успех, Мосжилинспекция прибегла к крайней мере - обращению в суд с иском о лишении прав собственности и продаже квартиры с публичных торгов. Ответчик в суд не явился и по сей день не предпринял никаких действий по устранению нарушений. Решение суда вступило в силу, исполнительный лист будет передан в Федеральную службу судебных приставов. Как рассказали в пресс-службе, пока исполнительный лист не передавали приставам.

Кстати, новый владелец спорной недвижимости будет обязан привести жилое помещение в прежнее состояние. Согласно статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственник помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. Если помещение в многоквартирном доме не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок, суд по иску органа, осуществляющего согласование, принимает решение о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние.