Первый робоархив в России набирает штат

Главархив Москвы и департамент труда и социальной защиты населения Москвы запустили масштабный проект по подбору специалистов в современный цифровой архив, который в ближайшее время откроется в Новой Москве. Построен он в деревне Сахарово. И уже в первом квартале 2022 года начнет работу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, это будет первый в России роботизированный архивный комплекс, который поможет вывести работу с документами в Москве на совершенно иной цифровой уровень. Для этого прежде всего нужны просто специалисты. Причем не только в архивной сфере, но и юристы, экономисты, бухгалтеры, технические работники - в общей сложности более 300 сотрудников. Подбором их сейчас и занялся центр занятости "Моя работа", где соискатели могут узнать подробности о вакансиях и пройти собеседование. "В зависимости от выбранного направления горожанам будет доступен разный график работы: пятидневка или посменная работа. При этом заработная плата будет соответствовать среднему московскому уровню", - рассказала Анастасия Ракова. Для жителей Новой Москвы, где сейчас ведется масштабное жилищное строительство, это хорошая возможность найти работу неподалеку от дома.

Новый архивный кластер станет самым крупным специализированным архивохранилищем в России. Он полностью обеспечит потребности города в хранении документов, подтверждающих трудовой стаж, образование, награды, родство и имущественные права москвичей. Сейчас все эти архивные документы хранятся более чем в 40 зданиях и помещениях и занимают более 90 тысяч квадратных метров. Учреждения здравоохранения, социальной защиты и образовательные организации, когда архивы вывезут, смогут распорядиться этими площадями по прямому назначению. Найдется здесь место и другим документам, касающимся, в частности, застройки Москвы и ее истории.

Новый архивный кластер станет самым крупным специализированным архивохранилищем в России

Процессом обработки, транспортировки и доставки документов в новом архиве займутся умные механизмы. Вместо людей будут работать спиральный, коробочный и палетный конвейеры, робот-манипулятор, кран с телескопическими вилами и современная транспортировочная система. В день архив сможет обрабатывать 2400 обращений граждан и организаций или 300 запросов в час. Для лучшей сохранности документов в комплексе создана специальная среда с пониженным содержанием кислорода. Здание архива будет представлять собой комплекс технологически взаимосвязанных помещений, предназначенных для сохранности и использования документов. На первом этаже разместится зона комфортного ожидания, стойка информации, выставочная экспозиция, зал для работы с документами, зона загрузки и временного хранения, комнаты акклиматизации, обработки и утилизации документов после истечения сроков хранения. На втором этаже будет конференц-зал, переговорные, экскурсионная зона, кабинеты административно-управленческого персонала, служба эксплуатации, телекоммуникационная.

Справка "РГ"

Всем кандидатам, желающим получить работу в новом комплексе, необходимо оставить заявку по ссылкам, которые можно найти на портале столичной мэрии mos.ru. Также можно обратиться в любой отдел трудоустройства московского центра занятости населения "Моя работа".