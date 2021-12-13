"Почта России" запустит беспилотники на трассу Москва - Санкт-Петербург

Новости

"Яндекс" хочет запретить индексацию сайтов с пиратским контентом в поиске 15:14
В Москве пациент напал на врача в стоматологии 15:07
ЦОДД рекомендует водителям в Москве отложить поездки на личном транспорте 14:57
В СК считают, что в Серпухове молодой человек пытался свести счеты с жизнью 14:56
В Минске оценили перспективы углубления интеграции с Россией 14:56
Песков дал оценку идее Зеленского про прямые переговоры с Путиным 14:48
Путин отметил усиленную роль Конституционного суда 14:44
Дело о гибели в бассейне Софьи Конкиной рассмотрит Пресненский суд 14:36
Лукашенко назвал условия для перекрытия транзита газа в Европу 14:35
В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2" 14:32
Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча 14:27
Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Сокуровым 14:22
Песков: РФ надеется, что ничто не помешает исполнять обязательства по газовым контрактам 14:18
Яровая предложила автоматически оформлять инвалидность при неизлечимых болезнях 14:15
Под Калининградом корабли Балтфлота отработали отражение авианалета 14:09
ЦИК: На президентских выборах в Приднестровье победу одержал Вадим Красносельский 14:05
Лукашенко: Союз Беларуси и России станет более мощным, чем ЕС 14:00
Путин встретится с Лукашенко до Нового года 13:59
Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 14:41
Рубрика: Экономика

"Почта России" запустит беспилотники на трассу Москва - Санкт-Петербург

Текст: Олег Капранов
"Почта России" примет участие в реализации проекта "Беспилотный логистический коридор" (БЛК). Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе компании.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как сообщалось во время запуска пилотного проекта БЛК на Петербургском международном экономическом форуме, для движения беспилотников без участия оператора по всей трассе М-11 протяженностью более 660 километров планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. В районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения выезда беспилотников на реконструированный участок трассы M-10.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Почта России начала доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков

Как отметил представитель "Почты России", к совещанию c рабочей группой при правительстве по проекту БЛК были подготовлены материалы, которые содержали, в том числе, информацию о том, что выход проекта на самоокупаемость прогнозируется в 2035 году. При этом экономика проекта будет зависеть от стоимости технологий и транспортных средств, которые будут определены позднее.

В качестве одного из возможных сценариев для компенсации убытков от перехода на беспилотные грузовики в 2024-2034 гг. предлагается субсидирование беспилотных доставок. Как отмечают "Ведомости", которые ссылаются на источники, знакомые с процессом обсуждения, в настоящий момент речь идет о сумме 1,336 миллиарда рублей. В качестве приоритетной меры в "Почте России" называют меры поддержки производителей и разработчиков технологии: транспорта и инфраструктуры для беспилотников.

"О финальной экономической модели проекта БЛК можно будет говорить только после решения задач по оборудованию самой трассы, доработке имеющихся прототипов беспилотной техники и алгоритмов ее функционирования, согласованию и утверждению экспериментального правового режима, выстраиванию эффективных логистических процессов", - сообщили в "Почте России".

По расчетам Минтранса использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа и на 20% сократить аварийность на транспорте.

В регионах Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков объяснил новые решения о ковид-сертификатах
Путин встретится с Лукашенко до Нового года
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию