"Почта России" запустит беспилотники на трассу Москва - Санкт-Петербург

"Почта России" примет участие в реализации проекта "Беспилотный логистический коридор" (БЛК). Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе компании.

Как сообщалось во время запуска пилотного проекта БЛК на Петербургском международном экономическом форуме, для движения беспилотников без участия оператора по всей трассе М-11 протяженностью более 660 километров планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. В районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения выезда беспилотников на реконструированный участок трассы M-10.

Как отметил представитель "Почты России", к совещанию c рабочей группой при правительстве по проекту БЛК были подготовлены материалы, которые содержали, в том числе, информацию о том, что выход проекта на самоокупаемость прогнозируется в 2035 году. При этом экономика проекта будет зависеть от стоимости технологий и транспортных средств, которые будут определены позднее.

В качестве одного из возможных сценариев для компенсации убытков от перехода на беспилотные грузовики в 2024-2034 гг. предлагается субсидирование беспилотных доставок. Как отмечают "Ведомости", которые ссылаются на источники, знакомые с процессом обсуждения, в настоящий момент речь идет о сумме 1,336 миллиарда рублей. В качестве приоритетной меры в "Почте России" называют меры поддержки производителей и разработчиков технологии: транспорта и инфраструктуры для беспилотников.

"О финальной экономической модели проекта БЛК можно будет говорить только после решения задач по оборудованию самой трассы, доработке имеющихся прототипов беспилотной техники и алгоритмов ее функционирования, согласованию и утверждению экспериментального правового режима, выстраиванию эффективных логистических процессов", - сообщили в "Почте России".

По расчетам Минтранса использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа и на 20% сократить аварийность на транспорте.