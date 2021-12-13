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13.12.2021 14:42
Рубрика: Культура

Сергунина: Неделя московской анимации пройдет на Всемирной выставке в Дубае

Текст: Ирина Романова

Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival стартует 16 декабря на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, это мероприятие станет частью масштабной программы, организованной столичным правительством для продвижения заявки на право принимать у себя "Экспо" в 2030 году.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В программе фестиваля - полнометражные фильмы "Снежная королева: Зазеркалье", "Фиксики против кработов", "Белка и стрелка 3. Карибская тайна", "Барбоскины на даче", сборники мультфильмов киностудии "Союзмультфильм", школы-студии "Шар" и студии "Пчела". "Столичные анимационные проекты уже зарекомендовали себя за рубежом. Их закупают в странах Европы, Азии, Латинской Америки. Показы на фестивале пройдут под открытым небом и будут бесплатными для всех желающих", - отметила Наталья Сергунина.

Неделя московского анимационного кино пройдет при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, "Роскино" и ассоциации анимационного кино России.

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