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13.12.2021 16:46
Рубрика: Общество

Собянин открыл новый корпус Центра паллиативной помощи

Текст: Любовь Проценко
Елки, украшенные шарами, столики в холлах с новогодними букетами и вазами с мандаринами… Так выглядит новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, который уже обживают первые сто пациентов на улице Двинцев после капитального ремонта. Работы там длились с 2018 по 2021 год. Открывая его сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что комплексное развитие этого центра - один из самых важных для города проектов в системе городского здравоохранения.

"Мы старались сделать его максимально приближенным к домашним условиям, чтобы меньше было официоза, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, - сказал глава города, обращаясь к медикам и их подопечным. - Освободим в следующем году и другой корпус, сделаем там тоже реконструкцию, чтобы стал он не хуже этого. И так постепенно, корпус за корпусом, в Москве будет создана новая система паллиативной помощи: и медицинского, и сестринского ухода. Одна из лучших в мире".

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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По словам руководителя Центра паллиативной помощи Анны Федермессер, новый корпус уже соответствует европейским стандартам.

В здании площадью более 5,2 тысячи квадратных метров действительно постарались создать максимально комфортную среду. Современное оборудование, удобная мебель. Во всех помещениях и на прилегающей территории - безбарьерная среда. Палаты рассчитаны на одного-четырех человек, в каждой - отдельный санузел, подъемник для перемещения, многофункциональные кровати с электроприводом, которые позволяют пациентам сохранять самостоятельность максимально долго. С помощью потолочных штор пациенты могут при желании создать для себя в палате приватное пространство.

Установлены в корпусе и инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью. Пациенты сами могут помыться, не опасаясь поскользнуться и упасть. Маломобильных перемещают в ванной на специальных подъемниках.

Все это помогает больным чувствовать себя в этом центре комфортнее, чем дома. Ведь далеко не каждому родные в состоянии создать такие условия в малогабаритной квартире и организовать по-настоящему профессиональный уход. Это, безусловно, позитивно сказывается на их настроении, заряжает желанием жить, несмотря на тяжелую болезнь.

Леонид Толпыгин, который находится в Центре паллиативной помощи с января 2021 года, например, в свободное время рисует. Он показал Собянину картины, которые тут создал. Еще одна пациентка - Юлия Лавина, рассказала мэру Москвы, что в центре очень хороший коллектив, в котором все сотрудники очень тактичны и заботливы по отношению к больным. Собянина москвичка поблагодарила за благоустройство города, благодаря которому Москва стала неузнаваемой. Особенно Юлию радует, что в городе появилось так много новых парков и скверов.

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