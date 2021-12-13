Участники правового диктанта могут получить бонусы при поступлении в вузы

В Москве центральной площадкой акции стала Российская государственная библиотека. Она также представила в Румянцевском зале уникальные исторические документы и издания, посвященные Конституции России. Ведь так совпало - и это не случайное совпадение, что финальный день юридического диктанта пришелся на праздник: День Конституции.
"Хочу также вспомнить 1993 год, конечно, была тяжелейшая обстановка, и фактически Основным Законом мы прекратили противостояние внутри страны, не допустили большого кровопролития, - рассказал вчера председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. - Основной Закон дал нам возможность развиваться. Развиваться законодательству, экономике, защищать права человека".
В свою очередь представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ Михаил Барщевский отметил, что сегодня есть большая проблема с пониманием юридических текстов у молодых юристов. Все привыкли к гаджетам, любой нормативно-правовой акт доступен буквально в один клик. Молодые люди открывают текст, читают слова, но не понимают смысла. Так что сегодня надо учить всех - и юристов, и не юристов - именно пониманию истинного смысла закона.
"Я хочу отдельно поблагодарить людей, которые взяли на себя труд составить вопросы к участникам юридического диктанта, потому что эти вопросы не на знание права, а это вопросы на понимание законов. И это чрезвычайно важно в наше время", - подчеркнул Михаил Барщевский.
В 2021 году диктант впервые переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участникам доступны "Базовый" и "Профессиональный" варианты текста. Также появились видеовопросы.
На момент подписания номера юридический диктант уже прошли более 950 тысяч человек. Это уже рекорд за все диктанты. Однако интригой оставалось, удастся ли достигнуть планки в миллион участников. В ходе мероприятия в Российской государственной библиотеке прозвучала новость, что рассматривается возможность зачета в том или ином виде результатов диктанта при поступлении в вузы. Так что школьникам стоит обратить особое внимание на регулярную акцию АЮР. Кстати, в некоторых вузах бонусы предоставляют и студентам, хорошо сдавшим диктант.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, принявший вчера участие в диктанте, сказал: "Каждый гражданин должен понимать, что законы пишутся в его интересах. Чем выше правовая грамотность, тем чаще люди соблюдают закон не из страха перед наказанием, а из осознания, что это важно".