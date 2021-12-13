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13.12.2021 00:00
Рубрика: Власть

Участники правового диктанта могут получить бонусы при поступлении в вузы

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
В воскресенье, 12 декабря, Ассоциация юристов России провела по всей стране итоговое мероприятие V Всероссийского правового (юридического) диктанта: на специальных площадках можно было очно проверить свою правовую грамотность.
Михаил Барщевский (сидит слева) и Павел Крашенинников (справа) зачитали участникам диктанта вопросы. Фото: Аркадий Колыбалов Михаил Барщевский (сидит слева) и Павел Крашенинников (справа) зачитали участникам диктанта вопросы. Фото: Аркадий Колыбалов
Михаил Барщевский (сидит слева) и Павел Крашенинников (справа) зачитали участникам диктанта вопросы. Фото: Аркадий Колыбалов

В Москве центральной площадкой акции стала Российская государственная библиотека. Она также представила в Румянцевском зале уникальные исторические документы и издания, посвященные Конституции России. Ведь так совпало - и это не случайное совпадение, что финальный день юридического диктанта пришелся на праздник: День Конституции.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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"Хочу также вспомнить 1993 год, конечно, была тяжелейшая обстановка, и фактически Основным Законом мы прекратили противостояние внутри страны, не допустили большого кровопролития, - рассказал вчера председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. - Основной Закон дал нам возможность развиваться. Развиваться законодательству, экономике, защищать права человека".

В свою очередь представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ Михаил Барщевский отметил, что сегодня есть большая проблема с пониманием юридических текстов у молодых юристов. Все привыкли к гаджетам, любой нормативно-правовой акт доступен буквально в один клик. Молодые люди открывают текст, читают слова, но не понимают смысла. Так что сегодня надо учить всех - и юристов, и не юристов - именно пониманию истинного смысла закона.

"Я хочу отдельно поблагодарить людей, которые взяли на себя труд составить вопросы к участникам юридического диктанта, потому что эти вопросы не на знание права, а это вопросы на понимание законов. И это чрезвычайно важно в наше время", - подчеркнул Михаил Барщевский.

В 2021 году диктант впервые переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участникам доступны "Базовый" и "Профессиональный" варианты текста. Также появились видеовопросы.

Диктант позволяет составить карту правовой грамотности, узнать, в чем граждане разбираются, а каких юридических знаний им не хватает

На момент подписания номера юридический диктант уже прошли более 950 тысяч человек. Это уже рекорд за все диктанты. Однако интригой оставалось, удастся ли достигнуть планки в миллион участников. В ходе мероприятия в Российской государственной библиотеке прозвучала новость, что рассматривается возможность зачета в том или ином виде результатов диктанта при поступлении в вузы. Так что школьникам стоит обратить особое внимание на регулярную акцию АЮР. Кстати, в некоторых вузах бонусы предоставляют и студентам, хорошо сдавшим диктант.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, принявший вчера участие в диктанте, сказал: "Каждый гражданин должен понимать, что законы пишутся в его интересах. Чем выше правовая грамотность, тем чаще люди соблюдают закон не из страха перед наказанием, а из осознания, что это важно".

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