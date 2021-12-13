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13.12.2021 01:57
Рубрика: Экономика

В Алтуфьево пришла программа "Мой район"

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 282(8633)
Алтуфьевский район, расположенный на северо-востоке Москвы, по столичным меркам небольшой, в нем проживают всего 58 тысяч жителей. Транспортная доступность здесь и прежде была неплохой - сюда доходит Серпуховско-Тимирязевская ветка метро. А с развитием дорог год от года становится еще лучше. Теперь же на первое место вышло создание качественной городской среды в рамках программы "Мой район". Как она выполняется, осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Когда к станции "Алтуфьево" в 2019 году добавилась своя станция "Бескудниково" на МЦД-1, многие жители стали пользоваться ею. Поезда тут ходят каждые пять минут, по сути то же метро, только наземное. И на серой ветке подземки, вечно перегруженной, немного стало посвободнее. А скоро будет еще свободнее, так как появятся более удобные маршруты и для автомобилистов. "В следующем году завершим строительство Северо-Восточной хорды, а еще через год - реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Так что потихоньку ваш район обустраиваем", - сказал Собянин на встрече с жителями.

Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов

Проходила эта встреча в кинотеатре "Марс". Это здание с начала 90-х годов прошлого века стояло заброшенным, но в рамках модернизации московских кинотеатров к 2020 году его обновили, а площадь даже увеличили в три с лишним раза. И теперь в новом общественном центре стоят банкоматы, расположились аптека, зоомагазин, салон красоты, кафе и спортивная зона, где можно поиграть в теннис. А в ближайшее время откроется и современный кинотеатр с пятью залами и широкоформатным экраном с повышенным коэффициентом светоотражения.

В следующем году завершится строительство Северо-Восточной хорды, а еще через год - реконструкция развязки на МКАД

Очень нравится жителям и большой сквер с прудом, прилегающий к "Марсу". Его тоже реконструировали. Для любителей активного отдыха установили уличные тренажеры и площадки воркаут, места для игры в футбол, стритбол и в петанк, пункт велопроката. На очищенном пруду оборудовали деревянный настил на сваях, где на лежаках приятно отдохнуть или просто посидеть с удочкой и порыбачить. Погулять в обновленном сквере теперь можно безопасно и по вечерам - на всей территории хорошее освещение. С нетерпением ждут жители района открытия легкоатлетического манежа. Говоря о программе реновации, Собянин напомнил, что в Алтуфьевском районе предстоит снести 50 жилых домов и переселить в новые квартиры 8,6 тысячи жителей. Первые 19 домов планируется переселить в течение 2025-2028 годов, остальные - до 2032 года.

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