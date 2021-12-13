В Курске произошла стрельба в ночном клубе, ранены пятеро

Курские полицейские разыскивают мужчину, расстрелявшего в ночь на понедельник охранников ночного клуба.

Конфликт произошел около полуночи на входе в заведение. Молодой человек ранил из травматического пистолета пятерых сотрудников службы безопасности клуба, затем скрылся - предположительно, на автомобиле. Для его задержания МВД проводит специальную операцию.

- По одной из версий, причиной происшествия мог стать конфликт посетителей и охраны, случившийся несколькими днями ранее, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Пострадавшие охранники госпитализированы. Для выяснения всех подробностей инцидента правоохранители просматривают записи камер видеонаблюдения, опрошены сотрудники и посетители клуба.