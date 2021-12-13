В Москве пациент напал на врача в стоматологии

На северо-востоке Москвы мужчина с ножом ворвался в стоматологию и напал на врача, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как информирует ряд Telegram-каналов, инцидент произошел днем в понедельник в клинике в Ясном проезде. По некоторым данным, нападавший был одним из пациентов и остался недоволен качеством лечения. Он ударил врача ножом. Ранение оказалось тяжелым, медика доставили в больницу, уточняет источник агентства.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, выясняются подробности ЧП.