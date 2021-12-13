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Текст:   Сергей Бабкин 
16:31 13.12.2021

В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость

За последние два года спрос на элитную недвижимость в Москве вырос в три раза. Об этом свидетельствуют данные компании Skolkovo Realty.

Фото: REUTERS
Кому в Москве легко снять квартиру, а кому - почти нереально

Анализ рынка показал, что спрос за 11 месяцев нынешнего года оказался втрое выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При этом доля "элитки" на рынке не очень высока. На первичном рынке она оценивается всего лишь в 0,37 процента от общего объема предложения, а на вторичном - в 1,92 процента. Речь идет о недвижимости, средняя стоимость которой превышает 300 миллионов рублей.

Ранее риэлторы отмечали, что самые высокие цены на квартиры в Москве отмечаются в Пресненском районе и на Арбате. Значительное влияние на среднюю цену оказывают ультрадорогие лоты, которые периодически выставляются в деловом центре "Москва-Сити". В "Сити" осенью был отмечен рекорд спроса на жилье. Это при том, что цены там достигли пика. Лидером по цене является пентхаус на 91 этаже башни "Федерация", который оценен в 2,6 млрд рублей.

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