В Москве влюбленным предлагают выбрать красивые даты и места для свадьбы

Для влюбленных в Москве много необычных мест, где они могут сыграть свадьбу. Каждый год в этот список добавляются новые экзотические площадки, которые сразу становятся модными и невероятно востребованными. Так случилось и с открытием для свадеб Северного речного вокзала и станции метро "Маяковская", где в этом году 18 пар отпраздновали рождение семьи. В будущем году они будут открыты для влюбленных в праздничные и красивые даты.

В городе более 30 открытых площадок, где свадьба пройдет ярко и запомнится молодым и гостям. Старинные особняки, планетарий, стадион, МФЦ, катки, а с этого года еще и Северный речной вокзал, подземка. Все эти места невероятно популярны - более 11 тысяч пар обменялись кольцами за стенами ЗАГСов.

"На будущий год мы открыли еще больше дат и свободных мест на этих локациях. Пожениться на площадках Московского транспорта смогут около 150 пар - это почти в 10 раз больше, чем в этом году. До конца этого года также планируем открыть даты для регистрации брака на еще одну полюбившуюся москвичам площадку - Московскую канатную дорогу", - сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По опросам горожан, станция "Маяковская" - самое романтичное место подземки и больше всего подходит для свадьбы парам, у которых в метро случилась любовь с первого взгляда. Ночь, невеста спускается по эскалатору в белом платье, главные слова под роскошными сводами, обмен кольцами и фотосессия в поезде "Москва"...

На такую церемонию прием заявлений уже открыт, причем свободные даты тоже красивые: 20.02.22 и в День России, 12 июня, а также 17.07, 21.08, 02.10, 20.11 и 11.12. Подать заявление для регистрации в метро можно во Дворце бракосочетания N 1. Еще одна новая площадка, которая готова принимать молодоженов - Северный речной вокзал. Здесь церемонии будут проходить по субботам с июня по сентябрь. Перечень свободных дат есть на mos.ru в разделе "Выездная регистрация", там можно подать заявление.