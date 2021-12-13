В Москве задержан мужчина за вооруженное нападение на стоматолога

Мужчина, ранивший ножом врача частной стоматологической клиники в Москве, задержан. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Как выяснилось, 60-летний вооруженный ножом мужчина ворвался в стоматологию в Ясном проезде, что на северо-востоке Москвы. Он заявил, что остался недоволен лечением зубов в этой клинике. И набросился с ножом на одного из врачей. Доктор получил тяжелое проникающее ранение живота, его экстренно доставили в больницу, за его жизнь борются врачи.

Задержанного везут на допрос в Бабушкинский межрайонный следственный отдел. Там нападение квалифицировано как покушение на убийство. Прокуратура Москвы сообщила, что взяла расследование под контроль.