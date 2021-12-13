В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами

Мошенники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем обращались в различные страховые компании и получали компенсации на ремонт автомобилей. Таким образом они незаконно получили 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вместо восстановления машины аферисты забирали деньги себе, оформляли страховку в другой организации и снова имитировали ДТП.

Московские полицейские при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии задержали мошенников и провели обыски. Изъяты четыре автомобиля, которые участвовали в постановочных авариях, деньги и документы, имеющие доказательственное значение.

С задержанных взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.