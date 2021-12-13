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13.12.2021 09:24
Рубрика: Общество

В Москве запустили нового цифрового помощника для врачей-педиатров

Текст: Любовь Проценко

Чат-бот на основе искусственного интеллекта теперь доступен жителям Москвы при записи к отоларингологу. Цифровым сервисом можно воспользоваться и в детских городских поликлиниках столицы: он поможет юным пациентам и их родителям передать жалобы на самочувствие перед приемом к педиатру. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Треть детских поликлиник Москвы перешли на медкарты в электронном виде

"В феврале этого года мы запустили цифрового помощника, который опрашивал москвичей об их жалобах на самочувствие перед приемом терапевта, а затем и перед приемом гинеколога в женских консультациях. За все время работы чат-ботом воспользовались уже почти 600 тысяч москвичей. Мы продолжаем развивать возможности этого удобного сервиса: теперь чат-бот будет собирать информацию о том, что беспокоит пациентов, в том числе и перед визитом к педиатрам в детских поликлиниках, а также к оториноларингологу в поликлиниках для взрослых. Таким образом, благодаря чат-боту, врачи еще двух специальностей смогут заранее ознакомиться с жалобами на самочувствие пациентов, тем самым сэкономив время на их сбор непосредственно на приеме, и уделить больше внимания осмотру, назначениям и лечению".

При записи к педиатру на вопросы, адресованные детям до 15 лет, будут отвечать их родители или законные представители, а пациенты с 15 лет и старше смогут пройти опрос чат-бота самостоятельно.

Чат-бот ранее был доступен для передачи жалоб на свое самочувствие перед приемом к терапевтам поликлиник и гинекологам в женских консультациях.

Также с начала августа цифровой помощник стал помогать москвичам вносить в электронные медкарты сведения о личном анамнезе, например, о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Если пациентом или врачом ранее уже были внесены эти сведения в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно. С момента запуска нового функционала уже более 115 тысяч москвичей внесли данные о личном анамнезе в электронную медкарту с помощью чат-бота.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать каких-либо дополнительных приложений. Необходимо просто перейти по ссылке из SMS-сообщения или пуш-уведомления, которое придет пациенту (его родителю) после записи к врачу накануне приема. Затем необходимо в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Для удобства пациентов на экран с вводом жалоб добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб - достаточно нажать кнопку с нужным текстом, и он появится в поле для ввода. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема с возможностью дальнейшего редактирования врачом.

В основе чат-бота заложены алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. При этом для разработки были привлечены практикующие врачи: они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о его работе.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичным Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

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