В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке

В Московской области двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, преступление было совершено в Долгопрудном на спортплощадке, расположенной на Восточной улице. Нападавшие воспользовались ножом и затем скрылись. Раненого нашел прохожий, он вызвал врачей и полицию, но потерпевший скончался на месте.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны подростки 2004 и 2005 годов рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, назначен ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.