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13.12.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Дело о взрыве в гимназии передано федеральным следователям

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, преступление было совершено в Долгопрудном на спортплощадке, расположенной на Восточной улице. Нападавшие воспользовались ножом и затем скрылись. Раненого нашел прохожий, он вызвал врачей и полицию, но потерпевший скончался на месте.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны подростки 2004 и 2005 годов рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, назначен ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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