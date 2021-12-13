В Подольске у наркодилера изъяли три килограмма наркотиков

Крупную партию наркотиков полицейские изъяли, так сказать, попутно. На самом деле наряд ехал в одно из общежитий Подольска, чтобы призвать к порядку дебошира.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что мужчина, находясь в комнате общежития, расположенного на улице Кирова, нанес телесные повреждения девушке и угрожает ей убийством.

Сотрудники ППС полиции задержали 26-летнего местного жителя. При личном досмотре задержанного они обнаружили два свертка с порошкообразным и растительным веществами. Кроме того, на месте происшествия изъята коробка, внутри которой находились 10 свертков с порошком, 3 зип-пакета с веществом зеленого цвета, 8 брикетов спрессованного вещества и 148 таблеток.

Выяснилось, что это - марихуана общей массой более 2 килограммов, 700 граммов гашиша, 300 граммов амфетамина и 148 таблеток МДМА. Задержанный взят под стражу.