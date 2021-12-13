В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало в Подмосковье в Серпуховском женском монастыре. Как сообщили в прокуратуре, в результате инцидента пострадал подросток.

На место ЧП выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Ранее ТАСС сообщал о том, что на территорию монастыря прошел мужчина с СВУ, он задержан. По имеющейся информации, сильно пострадали два человека, в том числе 15-летний подросток, еще семеро были ранены.