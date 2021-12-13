Индийская делегация рассказала в Москве и Владивостоке про штат Гуджарат

Делегация индийского штата Гуджарат, одного из главных сельскохозяйственных регионов Индии, который сейчас стремится диверсифицировать свою экономику, провела в Москве и Владивостоке выездные презентации предстоящего в январе 2022 года саммита Vibrant Gujarat (Яркий Гуджарат) 2022. В ходе выступлений с представителями российских министерств, ведомств и деловых кругов делегация обсудила инвестиционные перспективы и возможности для бизнеса в Гуджарате в нефтегазовой, химической и текстильной отраслях, а также в фармацевтике, машиностроении, обработке алмазов, туризме, финансовом секторе, науке, технологиях и энергетике.

В частности, состоялась презентация при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при Министерстве Дальнего Востока и Арктики РФ. Мероприятие проходило под председательством заместителя министра Дальнего Востока Анатолия Бобракова и генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова. В мероприятии приняли участие ведущие бизнес-организации, в том числе Национальный координационный центр развития экономических отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", а также более 50 бизнес-организаций и представителей Москвы и Татарстана.

Во Владивостоке прошла встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На встрече присутствовали вице-губернатор Вера Щербина, председатель Приморской торгово-промышленной палаты, мэр Владивостока Борис Ступниский и другие высокопоставленные должностные лица областной администрации. Стороны обсудили потенциальные инвестиции в судостроительный завод, полировку алмазов, чайный бизнес, нефтехимию, агробизнес, жилищное строительство и газоснабжение. Делегация также изучила возможности сотрудничества мэра Владивостока и администрации горда Сурат в Гуджарате в области обработки алмазов.

Также состоялись встречи с руководством Республики Саха (Якутия). Индийская делегация, кроме того, посетила Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где обсуждалось потенциальное сотрудничество в области исследований и инноваций в энергетическом и керамическом секторах, а также возможность программ обмена студентами и создания центра передового опыта в области керамики в сотрудничестве с университетами Гуджарата и ДВФУ.