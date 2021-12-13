Индийская делегация рассказала в Москве и Владивостоке про штат Гуджарат

В частности, состоялась презентация при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при Министерстве Дальнего Востока и Арктики РФ. Мероприятие проходило под председательством заместителя министра Дальнего Востока Анатолия Бобракова и генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова. В мероприятии приняли участие ведущие бизнес-организации, в том числе Национальный координационный центр развития экономических отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", а также более 50 бизнес-организаций и представителей Москвы и Татарстана.
Во Владивостоке прошла встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На встрече присутствовали вице-губернатор Вера Щербина, председатель Приморской торгово-промышленной палаты, мэр Владивостока Борис Ступниский и другие высокопоставленные должностные лица областной администрации. Стороны обсудили потенциальные инвестиции в судостроительный завод, полировку алмазов, чайный бизнес, нефтехимию, агробизнес, жилищное строительство и газоснабжение. Делегация также изучила возможности сотрудничества мэра Владивостока и администрации горда Сурат в Гуджарате в области обработки алмазов.
Также состоялись встречи с руководством Республики Саха (Якутия). Индийская делегация, кроме того, посетила Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где обсуждалось потенциальное сотрудничество в области исследований и инноваций в энергетическом и керамическом секторах, а также возможность программ обмена студентами и создания центра передового опыта в области керамики в сотрудничестве с университетами Гуджарата и ДВФУ.