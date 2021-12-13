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13.12.2021 22:06
Рубрика: Происшествия

На Дальнем Востоке дорожное и авиасообщение парализовал циклон

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Восток Хабаровского края и юг Сахалина накрыл очередной снежный циклон, бушевал шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду. Как следствие, были отменены многие авиарейсы, а дорожное движение парализовали пробки.
В Южно-Сахалинске снег убирают десятки единиц техники. Фото: администрация Южно-Сахалинска В Южно-Сахалинске снег убирают десятки единиц техники. Фото: администрация Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске снег убирают десятки единиц техники. Фото: администрация Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске, где до этого наблюдалась плюсовая температура, на дорогах тут же образовался гололед, ставший причиной множества дорожно-транспортных происшествий. С самого утра понедельника город встал в пробках. Скользко и на тротуарах во дворах - вовремя убирать наледь и посыпать ее песком работники управляющих компаний попросту не успевали.

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- Очень скользко, а потому ехать домой из Южно-Сахалинска в Корсаков было по-настоящему страшно, - рассказала местная жительница Наталья Коновалова.

В областной столице на уборке и вывозе снега работают более ста единиц техники. Десятки дорожных рабочих заняты расчисткой тротуаров и перекрестков после прохождения малой спецтехники на пешеходных зонах. В приоритете - уборка проездов к медицинским, образовательным и социальным учреждениям, а также к автобусным остановкам. При необходимости число рабочих и специальной техники будет увеличено.

- Дорожные службы работают в усиленном режиме. Перебоев с электричеством на островах нет. К ночи во власти циклона оказались центральные и южные Курильские острова. Все силы и средства для борьбы с последствиями циклона мобилизованы, ситуация на моем личном контроле, - заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Из-за шторма в Татарском проливе приостановлена работа паромной переправы Ванино - Холмск, соединяющей остров с материком.

В Хабаровском крае из-за циклона закрыли два аэропорта. Не принимают и не отправляют самолеты авиаузлы в Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. Там расчищают взлетно-посадочные полосы. Из-за метели задержаны рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, село Богородское и в сахалинский город Оха.

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