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13.12.2021 07:46
Рубрика: Общество

На Камчатке из-за COVID-19 уменьшили число междугородних автобусов

Текст: Дина Непомнящая

Из-за введения новых ограничений для профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также из-за общего снижения пассажиропотока в Камчатском крае сократили количество рейсов на маршрутных автобусах междугороднего сообщения в отдаленные районы.

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
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"Сегодня, по информации руководства предприятия ООО "Камчатская транспортная компания", рейс по маршруту № 215 Петропавловск-Камчатский - село Эссо из краевого центра отменен. Также отмена рейса планируется из Эссо в среду", - сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатки.

Уточнять информацию о работе транспорта рекомендуют непосредственно у предприятий-перевозчиков. Так, расписание рейсов в Эссо и поселок Атласово можно выяснить по телефону 8-914-625-22-78, а о поездках в село Мильково и поселки Усть - Большерецк, Ключи и Усть-Камчатск - узнать по телефону 345-544.

Напомним, что в крае действует ряд коронавирусных ограничений. В частности, с 23 ноября проезд в межмуниципальном транспорте возможен только с предъявлением QR-кода о вакцинации, документа заменяющего его либо официального медотвода от прививки.

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