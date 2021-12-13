На Сахалине бродячие собаки напали на ребенка

В Ногликском районе Сахалинской области прокуратура начала проверку после нападения бездомных собак на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что рядом со зданием администрации в Ногликах стая собак набросилась на мальчика. Отбиться от разъяренных животных ему помогла проходившая мимо женщина. Ребенка с рваными ранами госпитализировали. А его родственники обратились в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают детали произошедшего. Сотрудники прокуратуры в ходе проверки оценят работу должностных лиц, которые отвечают за отлов и содержание бездомных животных.