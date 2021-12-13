Новогодние утренники на Камчатке пройдут с ограничениями из-за СOVID-19

В Петропавловске-Камчатском на новогодних утренниках в детских садах смогут присутствовать не все родители. Пригласят только по одному взрослому от каждого ребенка, участвующего в празднике.

Как пояснили в городской администрации, это необходимо для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Будут действовать и другие ограничения. В залах обеспечат рассадку с соблюдением необходимой дистанции. А утренники для каждой группы организуют отдельно в соответствии с разработанным в дошкольном учреждении графиком.

В школах также не будут устраивать общие утренники, а разделят классы. Рассматривается вариант проведения праздников на свежем воздухе.

Подготовка к Новому году в образовательных организациях уже началась. Практически во всех школах и садиках уже стоят елки, украшаются классы, оформляются новогодние фотозоны и прогулочные площадки.