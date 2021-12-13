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13.12.2021 20:55
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал бывшего председателя Думы Чукотки

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Наступающий Новый год бывший председатель Чукотской Думы Александр Маслов встретит в камере следственного изолятора. По версии Следственного комитета, Маслов выписал себе премии на 8,9 миллиона рублей. Суд арестовал его на время следствия.

В переводе на язык Уголовного кодекса РФ Александр Маслов обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Следствие уверяет, что с 2019 по 2021 год чиновник единолично принимал решения о поощрении и премировании самого себя как председателя Думы. Размеры премий прилично превышали установленные нормативы. Кроме того, совет Думы не принимал решение о премировании Маслова.

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По подсчетам следственного ведомства, чиновник причинил бюджету региона ущерб в размере 8,9 миллиона рублей. Надо сказать, что вину в совершении преступления экс-председатель Думы Чукотки не признает.

Напомним, Маслова задержали в аэропорту Анадыря еще 9 декабря. Чиновник пытался уехать из региона после того, как против него возбудили уголовное дело. До Думы чиновник был главврачом Чукотской окружной больницы. Это уголовное расследование началось в ноябре. И Маслов уже давал показания. Но сразу ему не было избрано никакой меры пресечения. Сейчас же следствие уверено, что Маслов собирается скрыться.

Ему уже предъявили обвинение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ - "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ". Это стандартное обвинение для госчиновников.

Если суд согласится со следствием, то минимально Маслову грозит штраф и исправительные работы до 5 лет.

А максимальный срок по такому обвинению - до семи лет лишения свободы.

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