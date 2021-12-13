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13.12.2021 09:51
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае уровень коллективного иммунитета достиг 60 %

Текст: Юлия Гарднер

Хабаровский край достиг коллективного иммунитета от ковида в 60,3 процента. Об этом сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. В своем Telegram-канале он ссылается на информацию сайта стопкоронавирус.рф.

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Никонов добавил, что вакцина ГамКовидВак в крае показала стопроцентную эффективность по предупреждению тяжелого течения COVID-19 и развития летальных исходов.

"Анализ эффективности иммунизации с учетом ревакцинации показал, что среди 323 854 жителей, заболело коронавирусной инфекцией только два процента. Удельный вес тяжелобольных среди вакцинированных полностью составил 0,02 процента", - написал зампред.

Справка "РГ"

По данным хабаровского минздрава, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 116 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончались 1127 жителей. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли более 467 тысяч человек, ревакцинацию - свыше 56 тысяч.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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