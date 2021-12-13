В Якутии уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 70%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Якутии составляет 70,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства республики Ольгу Балабкину. По ее данным, первым компонентом вакцины привились 502 381 человек.

В восьми районах Якутии - Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Жиганском, Ленском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском - вакцинировано более 80 процентов взрослого населения. Чуть отстает от них Якутск с 73,8 процента привитых.

Стоит отметить, что уровень вакцинации от COVID-19 в Якутии считается одним из самых высоких не только в ДФО, но и в России. Республика входит в двадцатку лучших регионов по этому показателю.

По данным местного оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявили у 225 жителей. В общей сложности с начала пандемии этот диагноз подтвердился у 73 425 человек, 67 739 выздоровели, 1 726 - скончались.