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13.12.2021 07:57
Рубрика: Общество

В Якутии уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 70%

Текст: Ольга Коваль

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Якутии составляет 70,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства республики Ольгу Балабкину. По ее данным, первым компонентом вакцины привились 502 381 человек.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5%

В восьми районах Якутии - Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Жиганском, Ленском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском - вакцинировано более 80 процентов взрослого населения. Чуть отстает от них Якутск с 73,8 процента привитых.

Стоит отметить, что уровень вакцинации от COVID-19 в Якутии считается одним из самых высоких не только в ДФО, но и в России. Республика входит в двадцатку лучших регионов по этому показателю.

По данным местного оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявили у 225 жителей. В общей сложности с начала пандемии этот диагноз подтвердился у 73 425 человек, 67 739 выздоровели, 1 726 - скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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