В Якутске школьница сломала руку во время тренировки на скалодроме

Перелом руки получила 13-летняя ученица школы №24 Якутска во время тренировки на скалодроме Национальной политехнической средней общеобразовательной школы №2. В учебном заведении проведут служебную проверку по факту случившегося.

Как рассказали в мэрии города, ссылаясь на слова тренера альпинистского кружка, учеников 24-й школы пригласили на занятие. Во время тренировки одна из девочек сорвалась со стены. Сейчас она находится в больнице.

Скалодром работает в школе №2 с 2015 года. Там занимаются ученики разных учебных заведений города, а также более взрослые жители Якутска.