В Приамурье при проведении дорожных работ погиб машинист экскаватора

В Амурской области погиб машинист экскаватора. Трагедия произошла на пятом километре автодороги Экимчан - Токур. Во время проведения работ по расширению дорожного полотна экскаватор перевернулся, машинист скончался на месте.

Мазановский межрегиональный следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В рамках уголовного дела специалисты выяснят, как на предприятии, где работал погибший, соблюдались требования охраны труда, достаточно ли мер было предпринято для обеспечения безопасности выполняемых работ, отметили в региональном СУ СК.