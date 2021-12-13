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13.12.2021 11:02
Рубрика: Культура

В приморском драмтеатре прошел пресс-показ сцен из нового спектакля

Текст: Ольга Журман
Фото: Константин Бахирев/РГ Фото: Константин Бахирев/РГ
Фото: Константин Бахирев/РГ

В приморском драматическом театре имени Горького в качестве эксперимента прошел пресс-показ сцен из премьерного спектакля. После этого местные журналисты пообщались с постановочной группой и актерами.

Фото: Дисней Студиос
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Премьерный спектакль "Сцены из супружеской жизни" поставлен по всемирно известной пьесе шведского классика театра и кино Ингмара Бергмана. Она о современных женщинах, которым общество навязывает одиночество и независимость как естественную форму жизни.

В инсценировке режиссера - худрука театра Ефима Звеняцкого - отношения супружеской пары видны как на ладони благодаря художественному решению - выведенным в зрительный зал сценам. Зритель становится равноправным действующим лицом, свидетелем иронии судеб мужчины и женщины.

- Работа над спектаклем шла очень трудно, она написана не русским драматургом, это та литература, которая в зрительном зале еще не исследована. Поскольку сцена выдвинута в зал, и все рампы остались за кулисами, мастерам света пришлось сделать несколько вариантов постановки света. Главный вопрос спектакля: что же такое любовь? Актеры ведут разговор тет-а-тет в первую очередь, но и для зрителей тоже. Мы хотим заинтриговать зрителя не зрелищем, а умением слушать, - рассказал Ефим Звеняцкий.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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