За сутки в России подтверждено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за последние сутки зарегистрировано 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2894

2 Московская область 1999

3 Санкт-Петербург 1968

4 Краснодарский край 812

5 Самарская область 694

6 Пермский край 670

7 Ростовская область 654

8 Свердловская область 653

9 Красноярский край 651

10 Челябинская область 620

11 Воронежская область 599

12 Иркутская область 599

13 Омская область 567

14 Нижегородская область 533

15 Республика Башкортостан 529

16 Алтайский край 511

17 Хабаровский край 507

18 Приморский край 457

19 Ставропольский край 455

20 Саратовская область 452

21 Волгоградская область 393

22 Новосибирская область 392

23 Ленинградская область 379

24 Тверская область 358

25 Кемеровская область 355

26 Вологодская область 347

27 Пензенская область 344

28 Липецкая область 339

29 Архангельская область 329

30 Белгородская область 310

31 Тюменская область 304

32 Забайкальский край 303

33 Ульяновская область 303

34 Владимирская область 297

35 Ярославская область 270

36 Амурская область 262

37 Республика Коми 251

38 Кировская область 246

39 Астраханская область 245

40 Орловская область 241

41 Тульская область 236

42 Республика Бурятия 235

43 Брянская область 235

44 Оренбургская область 231

45 Томская область 229

46 Республика Карелия 227

47 Республика Саха (Якутия) 225

48 Смоленская область 223

49 Рязанская область 214

50 Тамбовская область 212

51 Калужская область 202

52 Ивановская область 198

53 Ханты-Мансийский автономный округ 198

54 Республика Крым 193

55 Калининградская область 191

56 Новгородская область 190

57 Курганская область 187

58 Республика Татарстан 187

59 Удмуртская Республика 184

60 Псковская область 174

61 Костромская область 159

62 Мурманская область 159

63 Республика Дагестан 158

64 Севастополь 157

65 Республика Хакасия 142

66 Курская область 140

67 Республика Чувашия 135

68 Сахалинская область 131

69 Республика Мордовия 131

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 124

71 Республика Марий Эл 120

72 Республика Адыгея 111

73 Кабардино-Балкарская Республика 97

74 Чеченская Республика 81

75 Республика Северная Осетия-Алания 79

76 Республика Ингушетия 78

77 Карачаево-Черкесская Республика 72

78 Камчатский край 52

79 Республика Тыва 40

80 Еврейская автономная область 37

81 Магаданская область 32

82 Республика Алтай 32

83 Республика Калмыкия 16

84 Ненецкий автономный округ 11

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 046 454 случая (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0,03%

2. Республика Калмыкия 0,05%

3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,13% За последние сутки подтверждено 1 121 смерть Москва 84 Московская область 61 Санкт-Петербург 60 Воронежская область 43 Волгоградская область 36 Красноярский край 36 Свердловская область 35 Нижегородская область 34 Республика Башкортостан 32 Тюменская область 31 Ставропольский край 29 Челябинская область 29 Ростовская область 26 Самарская область 26 Алтайский край 25 Брянская область 24 Республика Крым 23 Краснодарский край 23 Иркутская область 23 Республика Чувашия 20 Рязанская область 19 Владимирская область 17 Вологодская область 16 Пермский край 15 Ярославская область 14 Пензенская область 14 Саратовская область 14 Ивановская область 13 Тульская область 13 Ленинградская область 13 Ульяновская область 13 Калининградская область 12 Липецкая область 11 Новосибирская область 11 Омская область 11 Республика Бурятия 10 Белгородская область 9 Орловская область 9 Оренбургская область 9 Ханты-Мансийский автономный округ 9 Тамбовская область 8 Псковская область 8 Хабаровский край 8 Архангельская область 7 Курганская область 7 Республика Хакасия 7 Курская область 6 Смоленская область 6 Новгородская область 6 Удмуртская Республика 6 Калужская область 5 Мурманская область 5 Астраханская область 5 Республика Северная Осетия - Алания 5 Республика Мордовия 5 Костромская область 4 Республика Карелия 4 Севастополь 4 Республика Дагестан 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Чеченская Республика 4 Республика Марий Эл 4 Республика Татарстан 4 Приморский край 4 Сахалинская область 4 Кировская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Кемеровская область 3 Томская область 3 Республика Саха (Якутия) 3 Забайкальский край 3 Амурская область 3 Еврейская автономная область 3 Республика Коми 2 Республика Калмыкия 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 Магаданская область 2 Республика Адыгея 1 Республика Ингушетия 1 Республика Алтай 1 За весь период по России умерло 290 604 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 561 человек Москва 3016 Московская область 2147 Ростовская область 805 Челябинская область 794 Воронежская область 712 Нижегородская область 707 Пермский край 700 Алтайский край 700 Красноярский край 699 Санкт-Петербург 687 Краснодарский край 667 Самарская область 645 Саратовская область 596 Республика Башкортостан 539 Пензенская область 528 Ульяновская область 507 Рязанская область 480 Калининградская область 472 Иркутская область 466 Свердловская область 447 Тюменская область 423 Тверская область 420 Орловская область 418 Брянская область 409 Хабаровский край 409 Ленинградская область 403 Республика Бурятия 400 Смоленская область 397 Вологодская область 385 Волгоградская область 367 Оренбургская область 332 Ярославская область 315 Курская область 314 Новгородская область 314 Севастополь 292 Чеченская Республика 288 Костромская область 281 Курганская область 278 Астраханская область 259 Республика Крым 247 Кемеровская область 246 Владимирская область 237 Ханты-Мансийский автономный округ 232 Амурская область 226 Тульская область 220 Республика Карелия 213 Томская область 204 Калужская область 202 Республика Саха (Якутия) 180 Липецкая область 174 Ставропольский край 168 Забайкальский край 165 Омская область 161 Псковская область 157 Кировская область 148 Ивановская область 142 Республика Мордовия 136 Мурманская область 130 Республика Северная Осетия - Алания 123 Сахалинская область 123 Приморский край 122 Республика Дагестан 116 Республика Чувашия 113 Белгородская область 111 Удмуртская Республика 110 Архангельская область 107 Республика Хакасия 107 Республика Марий Эл 102 Карачаево-Черкесская Республика 98 Новосибирская область 97 Республика Тыва 88 Кабардино-Балкарская Республика 85 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 Республика Ингушетия 54 Еврейская автономная область 52 Тамбовская область 50 Республика Татарстан 41 Камчатский край 35 Магаданская область 34 Республика Адыгея 31 Республика Алтай 29 Республика Калмыкия 19 Ненецкий автономный округ 14 Чукотский автономный округ 11 Республика Коми 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 769 916. Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода