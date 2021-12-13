За сутки в России подтверждено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за последние сутки зарегистрировано 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2894
- 2 Московская область 1999
- 3 Санкт-Петербург 1968
- 4 Краснодарский край 812
- 5 Самарская область 694
- 6 Пермский край 670
- 7 Ростовская область 654
- 8 Свердловская область 653
- 9 Красноярский край 651
- 10 Челябинская область 620
- 11 Воронежская область 599
- 12 Иркутская область 599
- 13 Омская область 567
- 14 Нижегородская область 533
- 15 Республика Башкортостан 529
- 16 Алтайский край 511
- 17 Хабаровский край 507
- 18 Приморский край 457
- 19 Ставропольский край 455
- 20 Саратовская область 452
- 21 Волгоградская область 393
- 22 Новосибирская область 392
- 23 Ленинградская область 379
- 24 Тверская область 358
- 25 Кемеровская область 355
- 26 Вологодская область 347
- 27 Пензенская область 344
- 28 Липецкая область 339
- 29 Архангельская область 329
- 30 Белгородская область 310
- 31 Тюменская область 304
- 32 Забайкальский край 303
- 33 Ульяновская область 303
- 34 Владимирская область 297
- 35 Ярославская область 270
- 36 Амурская область 262
- 37 Республика Коми 251
- 38 Кировская область 246
- 39 Астраханская область 245
- 40 Орловская область 241
- 41 Тульская область 236
- 42 Республика Бурятия 235
- 43 Брянская область 235
- 44 Оренбургская область 231
- 45 Томская область 229
- 46 Республика Карелия 227
- 47 Республика Саха (Якутия) 225
- 48 Смоленская область 223
- 49 Рязанская область 214
- 50 Тамбовская область 212
- 51 Калужская область 202
- 52 Ивановская область 198
- 53 Ханты-Мансийский автономный округ 198
- 54 Республика Крым 193
- 55 Калининградская область 191
- 56 Новгородская область 190
- 57 Курганская область 187
- 58 Республика Татарстан 187
- 59 Удмуртская Республика 184
- 60 Псковская область 174
- 61 Костромская область 159
- 62 Мурманская область 159
- 63 Республика Дагестан 158
- 64 Севастополь 157
- 65 Республика Хакасия 142
- 66 Курская область 140
- 67 Республика Чувашия 135
- 68 Сахалинская область 131
- 69 Республика Мордовия 131
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
- 71 Республика Марий Эл 120
- 72 Республика Адыгея 111
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 74 Чеченская Республика 81
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 79
- 76 Республика Ингушетия 78
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 72
- 78 Камчатский край 52
- 79 Республика Тыва 40
- 80 Еврейская автономная область 37
- 81 Магаданская область 32
- 82 Республика Алтай 32
- 83 Республика Калмыкия 16
- 84 Ненецкий автономный округ 11
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 046 454 случая (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0,03%
- 2. Республика Калмыкия 0,05%
- 3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,13%
За последние сутки подтверждено 1 121 смерть
- Москва 84
- Московская область 61
- Санкт-Петербург 60
- Воронежская область 43
- Волгоградская область 36
- Красноярский край 36
- Свердловская область 35
- Нижегородская область 34
- Республика Башкортостан 32
- Тюменская область 31
- Ставропольский край 29
- Челябинская область 29
- Ростовская область 26
- Самарская область 26
- Алтайский край 25
- Брянская область 24
- Республика Крым 23
- Краснодарский край 23
- Иркутская область 23
- Республика Чувашия 20
- Рязанская область 19
- Владимирская область 17
- Вологодская область 16
- Пермский край 15
- Ярославская область 14
- Пензенская область 14
- Саратовская область 14
- Ивановская область 13
- Тульская область 13
- Ленинградская область 13
- Ульяновская область 13
- Калининградская область 12
- Липецкая область 11
- Новосибирская область 11
- Омская область 11
- Республика Бурятия 10
- Белгородская область 9
- Орловская область 9
- Оренбургская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Тамбовская область 8
- Псковская область 8
- Хабаровский край 8
- Архангельская область 7
- Курганская область 7
- Республика Хакасия 7
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Новгородская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Калужская область 5
- Мурманская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Мордовия 5
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Марий Эл 4
- Республика Татарстан 4
- Приморский край 4
- Сахалинская область 4
- Кировская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Томская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Коми 2
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Магаданская область 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Алтай 1
За весь период по России умерло 290 604 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 561 человек
- Москва 3016
- Московская область 2147
- Ростовская область 805
- Челябинская область 794
- Воронежская область 712
- Нижегородская область 707
- Пермский край 700
- Алтайский край 700
- Красноярский край 699
- Санкт-Петербург 687
- Краснодарский край 667
- Самарская область 645
- Саратовская область 596
- Республика Башкортостан 539
- Пензенская область 528
- Ульяновская область 507
- Рязанская область 480
- Калининградская область 472
- Иркутская область 466
- Свердловская область 447
- Тюменская область 423
- Тверская область 420
- Орловская область 418
- Брянская область 409
- Хабаровский край 409
- Ленинградская область 403
- Республика Бурятия 400
- Смоленская область 397
- Вологодская область 385
- Волгоградская область 367
- Оренбургская область 332
- Ярославская область 315
- Курская область 314
- Новгородская область 314
- Севастополь 292
- Чеченская Республика 288
- Костромская область 281
- Курганская область 278
- Астраханская область 259
- Республика Крым 247
- Кемеровская область 246
- Владимирская область 237
- Ханты-Мансийский автономный округ 232
- Амурская область 226
- Тульская область 220
- Республика Карелия 213
- Томская область 204
- Калужская область 202
- Республика Саха (Якутия) 180
- Липецкая область 174
- Ставропольский край 168
- Забайкальский край 165
- Омская область 161
- Псковская область 157
- Кировская область 148
- Ивановская область 142
- Республика Мордовия 136
- Мурманская область 130
- Республика Северная Осетия - Алания 123
- Сахалинская область 123
- Приморский край 122
- Республика Дагестан 116
- Республика Чувашия 113
- Белгородская область 111
- Удмуртская Республика 110
- Архангельская область 107
- Республика Хакасия 107
- Республика Марий Эл 102
- Карачаево-Черкесская Республика 98
- Новосибирская область 97
- Республика Тыва 88
- Кабардино-Балкарская Республика 85
- Ямало-Ненецкий автономный округ 79
- Республика Ингушетия 54
- Еврейская автономная область 52
- Тамбовская область 50
- Республика Татарстан 41
- Камчатский край 35
- Магаданская область 34
- Республика Адыгея 31
- Республика Алтай 29
- Республика Калмыкия 19
- Ненецкий автономный округ 14
- Чукотский автономный округ 11
- Республика Коми 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 769 916.