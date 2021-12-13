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13.12.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за последние сутки зарегистрировано 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2894
  • 2 Московская область 1999
  • 3 Санкт-Петербург 1968
  • 4 Краснодарский край 812
  • 5 Самарская область 694
  • 6 Пермский край 670
  • 7 Ростовская область 654
  • 8 Свердловская область 653
  • 9 Красноярский край 651
  • 10 Челябинская область 620
  • 11 Воронежская область 599
  • 12 Иркутская область 599
  • 13 Омская область 567
  • 14 Нижегородская область 533
  • 15 Республика Башкортостан 529
  • 16 Алтайский край 511
  • 17 Хабаровский край 507
  • 18 Приморский край 457
  • 19 Ставропольский край 455
  • 20 Саратовская область 452
  • 21 Волгоградская область 393
  • 22 Новосибирская область 392
  • 23 Ленинградская область 379
  • 24 Тверская область 358
  • 25 Кемеровская область 355
  • 26 Вологодская область 347
  • 27 Пензенская область 344
  • 28 Липецкая область 339
  • 29 Архангельская область 329
  • 30 Белгородская область 310
  • 31 Тюменская область 304
  • 32 Забайкальский край 303
  • 33 Ульяновская область 303
  • 34 Владимирская область 297
  • 35 Ярославская область 270
  • 36 Амурская область 262
  • 37 Республика Коми 251
  • 38 Кировская область 246
  • 39 Астраханская область 245
  • 40 Орловская область 241
  • 41 Тульская область 236
  • 42 Республика Бурятия 235
  • 43 Брянская область 235
  • 44 Оренбургская область 231
  • 45 Томская область 229
  • 46 Республика Карелия 227
  • 47 Республика Саха (Якутия) 225
  • 48 Смоленская область 223
  • 49 Рязанская область 214
  • 50 Тамбовская область 212
  • 51 Калужская область 202
  • 52 Ивановская область 198
  • 53 Ханты-Мансийский автономный округ 198
  • 54 Республика Крым 193
  • 55 Калининградская область 191
  • 56 Новгородская область 190
  • 57 Курганская область 187
  • 58 Республика Татарстан 187
  • 59 Удмуртская Республика 184
  • 60 Псковская область 174
  • 61 Костромская область 159
  • 62 Мурманская область 159
  • 63 Республика Дагестан 158
  • 64 Севастополь 157
  • 65 Республика Хакасия 142
  • 66 Курская область 140
  • 67 Республика Чувашия 135
  • 68 Сахалинская область 131
  • 69 Республика Мордовия 131
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
  • 71 Республика Марий Эл 120
  • 72 Республика Адыгея 111
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 74 Чеченская Республика 81
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 79
  • 76 Республика Ингушетия 78
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 72
  • 78 Камчатский край 52
  • 79 Республика Тыва 40
  • 80 Еврейская автономная область 37
  • 81 Магаданская область 32
  • 82 Республика Алтай 32
  • 83 Республика Калмыкия 16
  • 84 Ненецкий автономный округ 11
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 046 454 случая (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0,03%
  • 2. Республика Калмыкия 0,05%
  • 3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,13%
За последние сутки подтверждено 1 121 смерть
  1. Москва 84
  2. Московская область 61
  3. Санкт-Петербург 60
  4. Воронежская область 43
  5. Волгоградская область 36
  6. Красноярский край 36
  7. Свердловская область 35
  8. Нижегородская область 34
  9. Республика Башкортостан 32
  10. Тюменская область 31
  11. Ставропольский край 29
  12. Челябинская область 29
  13. Ростовская область 26
  14. Самарская область 26
  15. Алтайский край 25
  16. Брянская область 24
  17. Республика Крым 23
  18. Краснодарский край 23
  19. Иркутская область 23
  20. Республика Чувашия 20
  21. Рязанская область 19
  22. Владимирская область 17
  23. Вологодская область 16
  24. Пермский край 15
  25. Ярославская область 14
  26. Пензенская область 14
  27. Саратовская область 14
  28. Ивановская область 13
  29. Тульская область 13
  30. Ленинградская область 13
  31. Ульяновская область 13
  32. Калининградская область 12
  33. Липецкая область 11
  34. Новосибирская область 11
  35. Омская область 11
  36. Республика Бурятия 10
  37. Белгородская область 9
  38. Орловская область 9
  39. Оренбургская область 9
  40. Ханты-Мансийский автономный округ 9
  41. Тамбовская область 8
  42. Псковская область 8
  43. Хабаровский край 8
  44. Архангельская область 7
  45. Курганская область 7
  46. Республика Хакасия 7
  47. Курская область 6
  48. Смоленская область 6
  49. Новгородская область 6
  50. Удмуртская Республика 6
  51. Калужская область 5
  52. Мурманская область 5
  53. Астраханская область 5
  54. Республика Северная Осетия - Алания 5
  55. Республика Мордовия 5
  56. Костромская область 4
  57. Республика Карелия 4
  58. Севастополь 4
  59. Республика Дагестан 4
  60. Кабардино-Балкарская Республика 4
  61. Чеченская Республика 4
  62. Республика Марий Эл 4
  63. Республика Татарстан 4
  64. Приморский край 4
  65. Сахалинская область 4
  66. Кировская область 3
  67. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  68. Кемеровская область 3
  69. Томская область 3
  70. Республика Саха (Якутия) 3
  71. Забайкальский край 3
  72. Амурская область 3
  73. Еврейская автономная область 3
  74. Республика Коми 2
  75. Республика Калмыкия 2
  76. Карачаево-Черкесская Республика 2
  77. Магаданская область 2
  78. Республика Адыгея 1
  79. Республика Ингушетия 1
  80. Республика Алтай 1

За весь период по России умерло 290 604 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 561 человек
  1. Москва 3016
  2. Московская область 2147
  3. Ростовская область 805
  4. Челябинская область 794
  5. Воронежская область 712
  6. Нижегородская область 707
  7. Пермский край 700
  8. Алтайский край 700
  9. Красноярский край 699
  10. Санкт-Петербург 687
  11. Краснодарский край 667
  12. Самарская область 645
  13. Саратовская область 596
  14. Республика Башкортостан 539
  15. Пензенская область 528
  16. Ульяновская область 507
  17. Рязанская область 480
  18. Калининградская область 472
  19. Иркутская область 466
  20. Свердловская область 447
  21. Тюменская область 423
  22. Тверская область 420
  23. Орловская область 418
  24. Брянская область 409
  25. Хабаровский край 409
  26. Ленинградская область 403
  27. Республика Бурятия 400
  28. Смоленская область 397
  29. Вологодская область 385
  30. Волгоградская область 367
  31. Оренбургская область 332
  32. Ярославская область 315
  33. Курская область 314
  34. Новгородская область 314
  35. Севастополь 292
  36. Чеченская Республика 288
  37. Костромская область 281
  38. Курганская область 278
  39. Астраханская область 259
  40. Республика Крым 247
  41. Кемеровская область 246
  42. Владимирская область 237
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 232
  44. Амурская область 226
  45. Тульская область 220
  46. Республика Карелия 213
  47. Томская область 204
  48. Калужская область 202
  49. Республика Саха (Якутия) 180
  50. Липецкая область 174
  51. Ставропольский край 168
  52. Забайкальский край 165
  53. Омская область 161
  54. Псковская область 157
  55. Кировская область 148
  56. Ивановская область 142
  57. Республика Мордовия 136
  58. Мурманская область 130
  59. Республика Северная Осетия - Алания 123
  60. Сахалинская область 123
  61. Приморский край 122
  62. Республика Дагестан 116
  63. Республика Чувашия 113
  64. Белгородская область 111
  65. Удмуртская Республика 110
  66. Архангельская область 107
  67. Республика Хакасия 107
  68. Республика Марий Эл 102
  69. Карачаево-Черкесская Республика 98
  70. Новосибирская область 97
  71. Республика Тыва 88
  72. Кабардино-Балкарская Республика 85
  73. Ямало-Ненецкий автономный округ 79
  74. Республика Ингушетия 54
  75. Еврейская автономная область 52
  76. Тамбовская область 50
  77. Республика Татарстан 41
  78. Камчатский край 35
  79. Магаданская область 34
  80. Республика Адыгея 31
  81. Республика Алтай 29
  82. Республика Калмыкия 19
  83. Ненецкий автономный округ 14
  84. Чукотский автономный округ 11
  85. Республика Коми 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 769 916.

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