В Казани девять человек отравились хлором в бассейне

Шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницы Казани из-за отравления хлором.

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения Татарстана, всего с признаками ингаляционного отравления хлором к медикам обратились девять человек. Трое от госпитализации отказались.

Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Трое взрослых находятся в городской больнице №7, трое несовершеннолетних - в Детской республиканской клинической больнице.

По предварительным данным, все отравившиеся пользовались бассейном в частном доме одного из пригородных поселков.

К выяснению обстоятельств происшествия подключились сотрудники прокуратуры республики в рамках организованной проверки.