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13.12.2021 14:20
Рубрика: Власть

В Самаре победителям викторины для привитых вручили ключи от автомобилей

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
10 декабря два новых автомобиля были переданы победителям викторины Самарской области "ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЖИЗНЬ!" - Алтуховой Инне Федоровне из села Обшаровка и Степановой Лидии Анатольевне из Самары.
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Напомним, Инна Федоровна стала обладательницей автомобиля по итогам первого розыгрыша викторины 24 ноября, а Лидия Анатольевна выиграла автомобиль 8 декабря в ходе второго эфира. Невероятным образом обе победительницы получили известие о победе ко Дню рождения: Лидия Анатольевна отпраздновала свой праздник 6 декабря, а Инна Федоровна получила ключи от автомобиля прямо в юбилей, 10 декабря.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В самарской библиотеке теперь можно почитать и привиться

- Мне позвонили, сказали, что я выиграла. Сначала, не поверила, позвонила сыну, он тоже скептически отнесся. Но когда приехала съемочная группа, все объяснили, постепенно пришло осознание. Отличный подарок для юбилея! Очень хороший подарок! Каждый мечтал бы о таком! Спасибо огромное, - делится своими впечатлениями Инна Алтухова.

Вручала ключи от двух новых автомобилей член экспертно-номерной комиссии викторины, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Татьяна Сивохина.

- Уникальная викторина. И уникальность в том, что принять в ней участие могут все жители Самарской области: и те, кто вакцинировался до 15 ноября, до старта викторины, и те, кто только сейчас принимает для себя важное и ответственное решение - сделать прививку. Все, кто, вакцинируется до 20 декабря включительно, при подписании согласия на участие, автоматически попадает в список участников, и может стать счастливыми обладателями ценных призов. Невероятные эмоции победителей, невероятные ощущения, - поделилась Татьяна Сивохина.

То, что шанс выиграть есть у всех, даже у тех, кто сделает только первый компонент вакцины, наглядно продемонстрировала победа Лидии Степановой. По состоянию здоровья у нее был медицинский отвод, Лидия Анатольевна сделала первую прививку только в конце ноября, и - победа.

- Как только врачи разрешили, я сразу пошла вакцинироваться. Вакцина - это, конечно, то, что сейчас нужно. Всю жизнь вся инфекция побеждалась только вакцинами, другого пути я не вижу, - поделилась победительница.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В Самаре и Тольятти открылись пункты выдачи призов вакцинированным

Также 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины. Получить призы можно, предварительно записавшись по телефону 8-800-511-63-03. Так организаторы викторины экономят время победителей и обеспечивают безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний. В Самаре Центр выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки, по адресу проспект Ленина 14А. В Тольятти площадкой для Центра выдачи призов стала модельная библиотека на улице Голосова, 20. Процесс получения максимально прост: главное иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с "Госуслуг", ИНН и СНИЛС. Оформление выигрыша занимает не более 10 минут. Центры выдачи призов будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов, до 01.03.2022 г. включительно. В других городах и муниципальных районах Самарской области с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.

Напомним, уникальная викторина "ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЖИЗНЬ!" стартовала в Самарском регионе 15 ноября 2021 года для всех жителей области, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Инициаторами викторины "ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЖИЗНЬ!" выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года включительно. Для участия в викторине "ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЖИЗНЬ!" необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.samregion.ru. Граждане, вакцинированные в период с 15.ноября по 20 декабря 2021 года могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте - они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в том числе согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Также отметим, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в двух розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующих этапах викторины. А те участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующем розыгрыше викторины.

Справка "РГ"

У всех жителей, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз. Вакцинируйтесь и выигрывайте! Подробная информация по викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

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