В Самарской области направлено на обработку свыше трети ТКО

В Самарской области благодаря реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология" за три года удалось довести долю направляемых на сортировку твердых коммунальных отходов с 8,6% до 34,9% от всего объема ТКО. При плановом значении этого года в 25%. В регионе в короткие сроки построили и продолжают модернизировать объекты сортировки: так до конца года мощности мусоросортировочного комплекса в Кинельском районе "Экология-Сервис" увеличат в два раза - с 40 до 80 тысяч тонн в год.

На начало "мусорной реформы" - в 2019 году в Самарской области работало всего три мусоросортировочных комплекса. Сейчас в регионе - уже восемь таких объектов, рассредоточенных по территории всей губернии. Большую часть из них ввели в эксплуатацию в 2020 году, плюс один из действовавших комплексов был расширен.

В итоге, согласно данным регионального оператора по обращению с ТКО, к началу ноября этого года доля обработанных ТКО составляет уже 34,9% при плановом значении для области - 25%. Объемы ТКО, направленных на утилизацию (переработку, повторное использование) - 3,1% при ориентире - 1,4%. А доля ТКО, вывезенных на полигоны - 96,9 % при плановом показателе 98,6%.

Планируется, что к 2024 году в регионе будет утилизироваться уже десятая часть ТКО, на сортировку уходить 70,5%, а на захоронение, в том числе после обработки, 90%.

До 2030 года в Самарской области намерены ввести в эксплуатацию еще три экотехнопарка и четыре новых мусоросортировочных комплекса. К этому времени объем ТКО, направленных на обработку, должен быть 100%, а объем захораниваемого на полигонах мусора сократиться в два раза.

Новая система обращения с ТКО перезагрузила и сбор мусора в Самарском регионе. Так, только за 2019-2020 годы в основном за счет областного бюджета в губернии устроено 2 603 новых контейнерных площадки, отремонтировано 540. Для населения закуплено 17 160 мусоросборников, 5 500 из них приобрел регоператор.

В этом году устройство и ремонт контейнерных площадок, а также приобретение мусорных баков ведется за счет бюджетов городов и районов. Так, на начало сентября муниципалитеты отчитались об оборудовании 313 новых площадок и ремонте 104 действующих. Приобретено 1427 мусоросборников.

Справка "РГ"

По данным статотчетности, представленной Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, количество образованных в Самарском регионе отходов I-V класса опасности за 2020 год составило 2 750 723 тонны. Количество утилизированных и обезвреженных отходов I-V класса опасности - 1 797 854 тонны. Таким образом, доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления за 2020 год составляет 65%, тогда как еще в 2019 году этот показатель был 46,8%.