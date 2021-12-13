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Рубрика: Происшествия

В Саратовской области двое детей найдены мертвыми в частном доме

Текст: Андрей Куликов

В Саратовской области следователи разбираются в причинах гибели двух маленьких детей в селе Александровка Марксовского района.

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Как сообщает областное управление СК, в понедельник в частном доме в этом селе бригада скорой помощи обнаружила тела 3-летнего мальчика и 5-летней девочки. Из этого же дома медки госпитализировали 7-летнего мальчика и его 23-летнюю тетю. Предварительный диагноз пострадавших - отравление неизвестным веществом.

В доме находится газовое оборудование: колонка, котел и плита, однако на данный момент сотрудники газовой службы утечки газа не выявили.

Как информирует пресс-служба ведомства, по факту гибели и отравления детей проводится проверка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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