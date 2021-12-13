В УГАТУ пройдет прямой эфир по вопросам поступления

18 декабря в 11:00 часов по местному времени Уфимский государственный авиационный технический университет проведет прямой эфир "Задай вопрос приемной комиссии УГАТУ". Об этом сообщили в управлении медиакоммуникаций университета.

Проректор по учебной работе УГАТУ Алексей Елизарьев и начальник управления по работе с абитуриентами УГАТУ Радик Калимуллин в прямом эфире расскажут об особенностях приемной кампании-2022, способах поступления на бюджет и стоимости обучения на коммерческих отделениях вуза.

Эксперты также сообщат, какие предметы нужно сдавать на едином госэкзамене, чтобы поступить в УГАТУ, как стать студентом университета без вступительных испытаний. Также сотрудники вуза объяснят, как начать обучение в Военном учебном центре УГАТУ и что это даст студенту.

- В ходе эфира абитуриенты и их родители смогут задать любые вопросы о поступлении и обучении в одном из лучших технических вузов страны, - отметили в управлении медиакоммуникаций УГАТУ.

Чтобы получить всю самую актуальную информацию о поступлении в 2022 году в УГАТУ, нужно зарегистрироваться по ссылке.