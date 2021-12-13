В Ульяновске объявлены победители конкурса "Ученик года-2021"

В Ульяновске объявлены победители всероссийского школьного конкурса "Ученик года-2021". В воскресенье вечером были подведены его итоги. Победителем стал ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №3 города Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов. И первым его желанием было сообщить эту новость маме.

Кирилл Вагапов: Это не моя победа - это наша победа. Меня так поддерживали. Фото: Архив СОШ №3 г. Троицка

- Я хочу позвонить сейчас домой маме. Я думаю, вы будете не против, - спросил победитель у зала. И после того, как присутствующие выразили одобрение, начал разговор, включив телефон на громкую связь. - Мама, здравствуй! Я сейчас стою на сцене, фамилию назвали - Вагапов. Говорят, что я - ученик года!..

Кирилл - обычный мальчишка из маленького старинного городка. Мама работает менеджером в магазине, папа - электромонтером. Вместе с младшим братом Артемом он учится в самой обыкновенной школе. Однако его победа в конкурсе на его малой родине особенно никого не удивила. "Он очень позитивный, целеустремленный и упорный, - говорит директор СОШ №3 Гюльнара Бардина. - Отлично успевает, всегда идет к поставленной цели и в спорте, и в учебе... По сути, делает себя сам!"

- Мы его в раннем детстве отдали в борьбу, но он сказал, что не хочет делать кому-то больно, - вспоминает мама ученика Алена Вагапова. - Отец пошутил, мол, тогда учись убегать, и он пошел в легкую атлетику и бегает до сих пор - получил первый юношеский разряд. Специально его никогда не пытались куда-то направить. Было ему интересно - ходил в авиамодельный кружок, увлекся изготовлением моделей оружия, так у нас младшенький им до сих пор играет. Загорелся театром, начал с эпизодической роли полицейского, а сейчас ему уже доверяют быть ведущим на дне города.

За компьютером Кирилл никогда не просиживал. Зато с детства обожает книги. К ним его приучил дедушка, который на каждый день рождения их дарил и даже завещал внуку свою коллекцию раритетных изданий.

Уроки, по словам Алены, она с сыном тоже никогда не делала. "Это же его задания! Если чего-то не поймет, перечитывает учебник или ищет решение в интернете. Находит время и на учебу, и на увлечения, и на друзей. Вот только когда готовился к конкурсу, очень уставал. Визитку начали готовить за две недели до отъезда, и сын очень боялся не успеть. А в победу как-то даже и не верил, говорил, что ребята со всей страны соберутся, из больших городов, куда уж ему, из глубинки".

На вопрос о пережитом триумфе Кирилл вежливо поправляет корреспондента:

- Это не моя победа, это наша победа. Меня так поддерживали ребята, что будь здоров! И друзья, которые ездили со мной, и тот круг ребят, что не смогли поехать, но очень помогали.

Лауреатами конкурса также стали ученица 11-го класса лицея №1 им. М.В. Карамаева из Горно-Алтайска Алина Клейменова и ученик 11-го класса гимназии №30 из Иванова, чемпион мира по чтению вслух Александр Малый.

За звание лучшего школьника страны-2021 боролись 100 учащихся из 38 регионов.