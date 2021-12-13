Более 2000 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

Комплексные проверки, организованные прокуратурой после трагедии на "Листвяжной", где при взрыве погиб 51 человек, выявили уже более двух тысяч нарушений на шахтах и разрезах Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по итогам проверок возбуждено 837 дел об административных правонарушениях, 346 из них связаны с неисполнением нормативных требований в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Выяснилось, что на горнодобывающих предприятиях не проводится специальная оценка условий труда, не соблюдается режим труда и отдыха, к работе горняков допускают без средств индивидуальной защиты и необходимой оценки практических умений и навыков.

Проблема заключается в том числе в качестве работы органов контроля на опасных производственных объектах. Они не всегда принимают своевременные и эффективные меры, чтобы пресечь нарушения. Между тем последние, как сообщили в прокуратуре, нередко носят длительный характер и реально угрожают здоровью и жизни людей. При этом профилактике должного внимания не уделяется.

Обеспечение законности в сфере охраны и оплаты труда в угольной отрасли Кузбасса обсудили в понедельник на межведомственном совещании с участием представителей власти, надзорных и контрольных органов, предприятий и профсоюзов. Было отмечено, что в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах за десять месяцев 2021-го произошло 862 несчастных случая на производстве, 228 из которых - со смертельным исходом (в угольной отрасли - 49 и 14 соответственно). Заместитель Генерального прокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин подчеркнул, что "в условиях безработицы, отсутствия достаточного количества рабочих мест, безденежья, люди от безысходности соглашаются на любые, в том числе опасные для жизни условия труда".