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13.12.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

Более 2000 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Комплексные проверки, организованные прокуратурой после трагедии на "Листвяжной", где при взрыве погиб 51 человек, выявили уже более двух тысяч нарушений на шахтах и разрезах Кузбасса.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по итогам проверок возбуждено 837 дел об административных правонарушениях, 346 из них связаны с неисполнением нормативных требований в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Выяснилось, что на горнодобывающих предприятиях не проводится специальная оценка условий труда, не соблюдается режим труда и отдыха, к работе горняков допускают без средств индивидуальной защиты и необходимой оценки практических умений и навыков.

Проблема заключается в том числе в качестве работы органов контроля на опасных производственных объектах. Они не всегда принимают своевременные и эффективные меры, чтобы пресечь нарушения. Между тем последние, как сообщили в прокуратуре, нередко носят длительный характер и реально угрожают здоровью и жизни людей. При этом профилактике должного внимания не уделяется.

Обеспечение законности в сфере охраны и оплаты труда в угольной отрасли Кузбасса обсудили в понедельник на межведомственном совещании с участием представителей власти, надзорных и контрольных органов, предприятий и профсоюзов. Было отмечено, что в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах за десять месяцев 2021-го произошло 862 несчастных случая на производстве, 228 из которых - со смертельным исходом (в угольной отрасли - 49 и 14 соответственно). Заместитель Генерального прокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин подчеркнул, что "в условиях безработицы, отсутствия достаточного количества рабочих мест, безденежья, люди от безысходности соглашаются на любые, в том числе опасные для жизни условия труда".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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